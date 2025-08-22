पिंपरी-चिंचवड
Ganesh Festival 2025 : ‘रत्नखचित फरा’ अन् ‘रुणझुणती नूपुरे’, गणरायासाठी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांना मागणी; सराफा बाजाराला झळाळी
Ganpati 2025 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गणपतीसाठी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी झपाट्याने वाढली असून, सराफा बाजारांमध्ये भक्तांची गर्दी उसळली आहे.
पिंपरी : सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांनी सजवलेल्या गणेश मूर्ती हे सार्वजनिक मंडळांसाठी प्रतिष्ठेची बाब ठरते. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश सार्वजनिक गणपतींना सोन्या-चांदीचे दागिने चढवले जातात. मात्र, घरगुती गणपतीसाठीही सोन्या-चांदीचे दागिने घेण्याकडे गणेशभक्तांचा कल मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. त्यामुळे सराफा बाजारांमध्ये ग्राहकांची विशेषतः महिलांची गर्दी दिसून येत आहे.