Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025Sakal
पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Festival 2025 : ‘रत्नखचित फरा’ अन् ‘रुणझुणती नूपुरे’, गणरायासाठी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांना मागणी; सराफा बाजाराला झळाळी

Ganpati 2025 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गणपतीसाठी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी झपाट्याने वाढली असून, सराफा बाजारांमध्ये भक्तांची गर्दी उसळली आहे.
Published on

पिंपरी : सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांनी सजवलेल्या गणेश मूर्ती हे सार्वजनिक मंडळांसाठी प्रतिष्ठेची बाब ठरते. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश सार्वजनिक गणपतींना सोन्या-चांदीचे दागिने चढवले जातात. मात्र, घरगुती गणपतीसाठीही सोन्या-चांदीचे दागिने घेण्याकडे गणेशभक्तांचा कल मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. त्यामुळे सराफा बाजारांमध्ये ग्राहकांची विशेषतः महिलांची गर्दी दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
festival
Celebration
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival
Marathi News Esakal
www.esakal.com