मेहुण्याच्या लग्नासाठी कायपण; पोलिस स्टेशनमधून आरोपीनं ठोकली धूम

पिंपरी- अवैधरित्या गुटखा वाहतूक केल्याप्रकरणी सामाजिक सुरक्षा पथकाने एकावर कारवाई करून आरोपीला शिरगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले. लघुशंका करण्याच्या बहाण्याने गेलेला हा आरोपी चौकीच्या खिडकीतून उडी घेऊन पसार झाला. त्यानंतर पोलिसांनी बारा तासात त्याचा शोध घेऊन त्याला भिवंडी येथून अटक केली. दरम्यान, मेहुण्याच्या लग्नासाठी उपस्थित राहायचे असल्याने आपण पळून गेलो असल्याचे आरोपीने पोलिसांना सांगितले आहे. करम होशियतअली शेख (वय २९, रा. कामन रोड, भिवंडी, ठाणे) असे आरोपीचे नाव आहे. मुंबई येथून हडपसर येथे एका छोट्या टेम्पोतून प्रतिबंधित गुटखा आणला जाणार असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड सामाजिक सुरक्षा पथकाला मिळाली. त्यानुसार मंगळवारी (ता.३०) पोलिसांनी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर सोमाटणे फाटा सबवे जवळ सापळा लावून टेम्पो ताब्यात घेतला. त्यातून बारा लाख ३० हजार ५६० रुपयांचा गुटखा पोलिसांनी जप्त केला. तसेच रोख रक्कम, मोबाईल फोन व टेम्पो असा एकूण वीस लाख ५४ हजार ३६० रुपयांचा मुद्देमाल या कारवाईत पोलिसांनी जप्त केला. तरुणाचा पोलिस चौकीत राडा; उपनिरिक्षकासह पोलिसांना मारहाण याबाबत शिरगाव चौकीत गुन्हा दाखल करून सामाजिक सुरक्षा विभागाने आरोपी करम शेख व त्याच्या साथीदाराला शिरगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिस चौकीत असताना करम याने लघुशंकेचा बहाणा करून चौकीच्या खिडकीतून बुधवारी (ता. ३१) रात्री पलायन केले. पोलिसांनी अंधारात त्याचा पाठलाग केला. मात्र, तो हाती लागला नाही. अखेर गुरुवारी (ता.१) सकाळी नऊच्या सुमारास त्याला भिवंडी येथून पुन्हा ताब्यात घेतले. दरम्यान, करम याच्या मेहुण्याचे लग्न असल्याने चौकीतून पळून गेला असल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली. शिरगाव पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

