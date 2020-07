मावळात दिवसभरात सहा नवे पॉझिटिव्ह, तर एकाचा मृत्यू

वडगाव मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यात गुरुवारी लोणावळा व तळेगाव येथील प्रत्येकी दोन; तर कामशेत व वराळे येथील प्रत्येकी एक, अशा सहा जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले. तसेच, कामशेत येथील कोरोनाबाधित ७० वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकात लोहारे यांनी दिली. दरम्यान, तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या १७६, तर मृतांची संख्या नऊ झाली आहे. सावधान! कोरोनाचा रुग्ण तुमच्या बाजुला? पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढतोय धोका कामशेत येथील ७० वर्षीय पुरुषाला १९ जूनपासून कावीळ झाली होती. ते लोहगाव येथे राहावयास गेले होते. २ जुलै रोजी ते पुन्हा कामशेत येथे आले. सध्या त्यांच्यावर तळेगाव जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. तारखेपासून ६ जुलै रोजी त्यांचा स्वॅब घेण्यात आला होता. गुरुवारी सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या संपर्कातील चार जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. तळेगाव येथील एका २६ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. पुण्याहून आलेले सासरे बाधित आल्याने याचाही स्वॅब घेण्यात आला होता. शिंदेवस्ती (तळेगाव) येथील एका २८ वर्षीय गृहिणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या वराळे येथील एका २८ वर्षीय कामगाराचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा नांगरगाव (लोणावळा) येथील एका महिलेचा अहवाल ४ जुलै रोजी पॉझिटिव्ह आला होता. तिच्या संपर्कातील ७० वर्षीय पती व ५० वर्षीय मुलाचा अहवालही पॉझिटिव्ह आला आहे. कामशेत येथील एका ५३ वर्षीय महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तिच्या संपर्कातील ११ जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. दरम्यान, गुरुवारी सहा जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने तालुक्याची कोरोना रुग्णांची संख्या १७६ वर पोचली आहे. त्यात शहरी भागातील ७१, तर ग्रामीण भागातील १०५ जणांचा समावेश आहे. तळेगाव येथे सर्वाधिक ५४, लोणावळा येथे १४ तर वडगाव येथील रुग्ण संख्या तीन झाली आहे. मृतांची संख्या नऊ झाली असून, ७८ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. सध्या ८९ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरू आहेत.

