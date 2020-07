सावधान! कोरोनाचा रुग्ण तुमच्या बाजूला? पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढतोय धोका

पिंपरी : वायसीएम रुग्णालयासह महापालिकेची आठ रुग्णालये व खासगी रुग्णालयातील दीड हजारांहून अधिक बेडची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे सर्वेक्षण करून त्यांना घराघरांत विलगीकरण (होम आयसोलेशन) करून ठेवले जात आहे. संसर्गाची लागण होऊ नये म्हणून महापालिका रुग्णालय दिवस-रात्र झटत आहे. मात्र, विलगीकरण केलेले पॉझिटिव्ह रुग्णच चक्क नियमांचे उल्लंघन करून घराबाहेर विनाकारण फिरत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. परिणामी, या रुग्णांना कायदेशीर कारवाईच्या होम क्वारंटाइन नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शहर परिसरात व सोसायट्यांमध्ये चक्क घरात विलगीकरण करून ठेवलेल्या रुग्णांमुळे वादाचे प्रसंग घडू लागले आहेत. वल्लभनगर ऍटलास कॉलनी येथे गेल्या आठ दिवसांपूर्वी असाच प्रकार घडला. विलगीकरण करून ठेवलेले रुग्ण बिनधास्त परिसरात फिरत असल्याने रहिवाशांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. मात्र, पॉझिटिव्ह रुग्ण असल्याने कोणीही त्यांच्याजवळ फिरकले नाही. या रुग्णांनीच रहिवासी व पोलिसांना शिवीगाळ केल्याचे समोर आले आहे. या बाबत रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून घराबाहेर न पडण्याचे लेखी घेतले आहे. कोरोना नियमावलीच्या अटी-शर्तीचा भंग केल्यास कायदेशीर कारवाई करूनही नागरिकांना धाक उरला नसल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच रुग्णाला बेड न मिळाल्यामुळे त्याने थेट देहू पोलिस ठाण्यामध्येच धाव घेतल्याने सर्वांचीच धावपळ उडाली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पिंपरी-चिंचवड शहरातही झोपडपट्ट्या, चिंचोळ्या घरांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या घरांचे सर्वेक्षण करून विलगीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत शेकडोच्यावर रुग्ण घरात विलगीकरण केले आहेत. शहरातून व शहराबाहेर नोकरी करणारा वर्गही यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कामावर व व्यवसायावर रुजू झाल्यास या रुग्णांना अहवाल येईपर्यंत पॉझिटिव्ह असल्याचे उशिरा निदर्शनास येत आहे. तोपर्यंत त्यांचा वावर हाताबाहेर गेलेला दिसून आला आहे. विलगीकरणासाठी काय आहे अत्यावश्‍यक घरातील व्यक्तींची संख्या

खोल्यांची संख्या

शौचालयाची संख्या

जेवणाची सोय

कुटुंबाच्या संपर्कात किती जण? विलगीकरणाच्या या नियमांचे पालन गरजेचे जेवणाची भांडी वेगळी

खोलीत सर्वांना प्रवेश बंदी

कुटुंबातील सर्वांना मास्क अत्यावश्‍यक

इतरांना शौचालयातही प्रवेश बंद

आठ दिवस रूग्ण देखरेखीखाली

कुटुंबीयांनी सतत सॅनिटायजर बाळगणे गरजेचे एवढे बेड संपले वायसीएम - 610

भोसरी - 300

जिजामाता - 300

खासगी - 30 टक्के राखीव

बालेवाडी - 240 नागरिकांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. संसर्ग आटोक्‍यात येण्यासाठी रहिवाशांनी कठीण प्रसंगी सहकार्य करावे. रुग्णालयातील बेड संपले आहेत. त्यामुळे खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

- राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, वायसीएम रुग्णालय, पिंपरी

