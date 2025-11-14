Smart City Expo : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा "स्मार्ट सिटी एक्स्पो वर्ल्ड काँग्रेसमध्ये" प्रभावी सहभाग!

पिंपरी : ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’, ‘हरित वाहतूक प्रणाली’ आणि ‘स्मार्ट शहरी उपाय’ या विषयांवर महापालिकेने भूमिका मांडून आपले स्थान अधोरेखित केले. स्मार्ट सिटी एक्स्पो वर्ल्ड काँग्रेस अंतर्गत बार्सिलोना येथे आंतरराष्ट्रीय शहरी आणि प्रादेशिक सहकार्य (आययूआरसी) ग्लोबल थीमॅटिक नेटवर्किंग कार्यशाळा झाली. त्यात मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि सहशहर अभियंता बापू गायकवाड यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे प्रतिनिधित्व केले..शहरी गतिशीलता, हवामान बदलास अनुरूप नियोजन आणि शाश्वत वाहतूक यासारख्या विषयांवर केंद्रित सत्रांमध्ये त्यांनी जगभरातील शहर प्रतिनिधींशी अनुभव आणि कल्पनांची देवाणघेवाण केली. कार्यशाळेदरम्यान ल्यूवेन, हॅम्बुर्ग आणि व्हिक्टोरिया यासारख्या शहरांसोबत ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’, ‘हरित वाहतूक प्रणाली’ आणि ‘स्मार्ट शहरी उपाय’ या विषयांवर चर्चा झाली. त्यातून जगातील अनेक शहरे पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवोपक्रम आणि भागीदारीच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याची माहिती मिळाली..माझी वसुंधरा अभियानात सहभागी व्हा; हरित प्रतिज्ञा घ्या.पिंपरी चिंचवडची तयारीमहापालिका सध्या हवामान अनुकूल विकास, हरित गतिशीलता, कचरा व्यवस्थापन आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी नावीन्यपूर्ण उपाययोजना राबवीत आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून महापालिका जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम शहरी धोरणे आत्मसात करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील हा सहभाग पिंपरी चिंचवड शहरासाठी एक मोठी उपलब्धी असून, महापालिका जागतिक दर्जाच्या शाश्वत आणि स्मार्ट शहरांच्या यादीत स्वतःची ओळख अधिक दृढ करत आहे, असे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले..या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा सहभाग म्हणजे शहराच्या प्रगत आणि शाश्वत विकास दृष्टिकोनाची जागतिक स्तरावरची दखल आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, हरित वाहतूक आणि नागरिकाभिमुख धोरणांच्या माध्यमातून आम्ही जागतिक दर्जाचे, राहण्यायोग्य आणि भविष्याभिमुख शहर उभारण्याच्या दिशेने सातत्याने वाटचाल करत आहोत.- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.