पिंपरी-चिंचवड

Ganesh Visarjan 2025 : विसर्जन घाटांवर जीवरक्षकांची नियुक्ती, महापालिकेकडून २७ ठिकाणी उपाययोजना; सुरक्षेला प्राधान्य

Ganesh Festival : पिंपरी महापालिकेने गणेश विसर्जन काळात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विसर्जन घाटांवर जीवरक्षक नियुक्त केले आहेत.
Ganesh Visarjan 2025
Ganesh Visarjan 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : लाडक्या गणरायाचे आगमन बुधवारी (ता. २७) झाले आहे. दीड आणि तीन दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन अनुक्रमे गुरुवार (ता. २८) आणि शुक्रवारी (ता. २९) भाविकांनी केले. गणेशोत्सवाचा समारोप अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी (शनिवार, ता. ६ सप्टेंबर) होणार आहे. या काळात गणेशभक्तांच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने विशेष उपाययोजना आखली असून, २७ विसर्जन घाटांवर जीवरक्षकांची नियुक्ती केली आहे.

PCMC
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration

