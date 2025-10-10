Hinjewadi Accident : भरधाव काँक्रीट मिक्सरने दुचाकीस्वार महिलेला चिरडले

- बेलाजी पात्रेहिंजवडी - आयटी नगरी माण-हिंजवडी परिसरात भरधाव मिक्सर-डंपरची दहशत काही केल्या कमी होत नाहीये. अलीकडच्या काळात शेकडो निष्पापांना या अवजड वाहनांनी चिरडले आहे. शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी अकराच्या सुमारास नियम धाब्यावर बसून आयटीत पिक अवर्समध्ये शिरकाव केलेल्या भरधाव काँक्रीट मिक्सरने एका दुचाकीस्वार महिलेला चिरडल्याची पुन्हा गंभीर घटना घडली..भारती मिश्रा (वय-३०, रा. थेरगाव) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी महिलेचे नाव आहे. त्या व्यवसायाने ब्युटीशियन होत्या. याप्रकरणी मिक्सरचालक महंमद अल्ताफ अब्बास (वय २५, रा. वाघजाई मंदिरा समोर, चांदे) याला हिंजवडी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत माहिती अशी, हिंजवडी-माण परिसरात बंदीचे उल्लंघन करून एमएच १२ वायक्यु ०९७८ क्रमांकाचा काँक्रीट मिक्सर एका साइटवर काँक्रीट खाली करून माणच्या दिशेने माघारी निघाला होता.दरम्यान, पांडव नगर येथील 'स्ट्रीट ऑफ युरोप' परिसरात मिक्सरच्या पुढे एमएच १४, ईएक्स १३४१ या क्रमांकाच्या दुचाकीवरून मिश्राही माणकडे जात होत्या. तेव्हा समोरील खड्डा चूकविण्याचा प्रयत्न करीत असताना मागील भरदार मिक्सरने दुचाकीला जोरदार धडक दिली..मिक्सरच्या चाकाखाली सापडल्याने मिश्रा यांच्या डोक्यावरून चाक गेले. मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या अपघातानंतर जमावाकडून मारहाण होईल या भीतीने चालक मिक्सर घेऊन फरार झाला आहे. काही वेळाने हिंजवडी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.बेदरकार अवजड वाहनांना लगाम लावण्यासाठी सकाळने देखील वारंवार वृत्तांतुन या विषयावर प्रकाश टाकला आहे.गेल्या दोन महिन्यापूर्वी प्रत्यूषा बोराटे ह्या अकरा वर्षीय चिमुकलीला देखील अवजड वाहनाने चिरडले होते..त्यावेळी अपघातास जबाबदार असणाऱ्या चालक-मालक व संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापकावरही हिंजवडी पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल केला होता. त्याच धर्तीवर यादेखील अपघात प्रकरणात जबाबदार संबंधितांवर गंभीर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे हिंजवडीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी सकाळची बोलताना सांगितले..आयटीतील रस्त्यावर यमराजाचा खुला वावरआयटी परिसर आणि पंचक्रोशीत बेकायदा आरएमसी प्लांट आणि त्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या मिक्सर, डंपर यांसारख्या अवजड आणि बेदरकार वाहनांचा अक्षरश: सुळसुळाट झाला असून या वाहनांच्या रूपाने आयटीतील रस्त्यावर मृत्यू बनून जणू यमराजाचा खुला वावरच आहे.या अवजड वाहनांचे, प्लांटचे बहुतेक मालक पुढारी, बिल्डर व धनदांडगे स्थानिक असून मग्रूर वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे आयटीतील अपघातांचे सत्र काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा अपघातात अनेक निष्पापांना जीव गमवावे लागले आहेत..शासकीय संस्थांचा निष्क्रियपणा नागरिकांच्या जीवावरआयटी पंचक्रोशीतील रस्त्यांवर दररोजचच धोकादायक परिस्थिती आहे. आयटीतील सर्वच रस्त्यांची विदारक परिस्थिती आहे. सर्वत्र खड्डे, राडाराडा पसरला आहे. काही रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आले मात्र राडाराडा पडून असल्याने त दुचाकीस्वारांना ती चालवताना मोठी कसरत करावी लागते.खड्डे चुकवण्याचे अग्निदिव्य पार पाडावे लागते यातूनच गंभीर अपघात होत आहेत.खराब रस्ते, बेदरकार वाहने आणि देखरेखीचा अभाव यामुळे अनेक जीव धोक्यात आहेत. आयटीत कार्यरत असलेल्या सर्वच प्रशासकीय संस्थांनी तात्काळ ठोस पावले उचलावीत असे भावुक आवाहन नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.