Hinjewadi IT Park : पूरमुक्त आयटी पार्कसाठी हालचाली; भूमिगत नाले बांधणीसाठी ‘एमआयडीसी’चे सर्वेक्षण

पिंपरी - या वर्षी पावसाळ्यात हिंजवडीतील रस्त्यांवर पाणी साचून 'जलकोंडी' झाली अन् प्रशासकीय अनास्थेची लक्तरे निघाली. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी १२५ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे..रस्त्यांच्या दुतर्फा नैसर्गिक जलप्रवाह सुरळीत करण्यासाठी जवळपास साडेसतरा किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. त्याबाजूलाच विद्युत वाहिन्यांसाठी डक्ट तयार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांनी दिली..पावसाळ्यात फेज दोन ते फेज तीन दरम्यानच्या डोहलर कंपनी परिसरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी 'एमआयडीसी'ने या भागांच्या सर्वेक्षणासाठी खासगी संस्थेची नेमणूक केली.या संस्थेने 'पीएमआरडीए' आणि 'एमआयडीसी' हद्दीतील सध्याचे नाले आणि या भागातील दरवर्षीच्या पर्जन्यमानाचा अभ्यास केला. बुजविलेले नाले पुनरुज्जीवित करण्यासह ते किती रुंदी व खोलीचे असावेत, केबलसाठी कुठे वाहिन्या असाव्यात, भूमिगत नाले कुठे बांधावेत याचा अहवाल २७ नोव्हेंबरला प्रशासनाकडे सादर केला आहे..असे आहे नियोजन'पीएमआरडीए' आणि 'एमआयडीसी' हद्दीतील नाल्यांचे काम करणार'एमआयडीसी' नैसर्गिक नाल्यांचे खोलीकरण, काँक्रिटीकरण करणारनाल्यांच्या बाजूला केबलसाठी वेगळी वाहिनी टाकली जाणारकामाच्या मंजुरीसाठी 'एमआयडीसी' मुख्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविलाडोंगरावरून येणारे पाणी रस्त्यावर येऊ नये, यासाठी वेगळी वाहिनी टाकण्याचे काम दुसऱ्या टप्प्यात करणार.एमआयडीसी' हद्दीतील एका नाल्यावर अतिक्रमण झाले होते. ते यापूर्वीच पाडले आहे. मिळालेल्या अहवालानुसार, सध्याचे नाले खराब स्थितीत आहेत. त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. नाल्यांचे प्रवाह पावसाळ्यातही सुरळीत असावेत, रुंदीकरण करून खोली वाढविण्यात येईल. हा प्रस्ताव मागील आठवड्यात मुख्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.- राजेंद्र तोतला, कार्यकारी अभियंता, 'एमआयडीसी'.असा आहे प्रस्ताव१७.४ किलोमीटर - मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या नाल्यांची एकूण लांबी१२५ कोटी रुपये - नाल्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी अंदाजे खर्चकामाचे ठिकाणछत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते मेगापोलिस सर्कल.