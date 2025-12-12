पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi IT Park : पूरमुक्त आयटी पार्कसाठी हालचाली; भूमिगत नाले बांधणीसाठी ‘एमआयडीसी’चे सर्वेक्षण

पावसाळ्यात हिंजवडीतील रस्त्यांवर पाणी साचून ‘जलकोंडी’ झाली अन् प्रशासकीय अनास्थेची लक्तरे निघाली.
पिंपरी - या वर्षी पावसाळ्यात हिंजवडीतील रस्त्यांवर पाणी साचून ‘जलकोंडी’ झाली अन् प्रशासकीय अनास्थेची लक्तरे निघाली. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी १२५ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

