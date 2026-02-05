Pune Mumbai Expressway Accident : हतबल प्रवाशांवर आली उपासमार; पाणीही मिळेना, कोंडीत अडकलेल्यांची विक्रेत्यांकडूनही लूटमार

पिंपरी - टँकर उलटून तब्बल २८ तास होऊनही वाहतूक सुरळीत न झाल्याने नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. वाहन चालक, प्रवासी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना खाण्यापिण्याची, स्वच्छतागृहाची सुविधा नसल्याने प्रचंड गैरसोय झाली. प्रशासनाच्या ‘सौजन्या’ने उपासमार झाल्याची तीव्र प्रतिक्रिया अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केली.अनेक वाहन चालक मंगळवारी मध्यरात्रीचे बारा वाजल्यापासूनच कोंडीत अडकले होते. अनेक जण हतबल होऊन गाडी बंद करून रस्त्यावर बसले होते. एसटी, खासगी ट्रॅव्हल्समधून जाणारे प्रवासी किमान दहा ते बारा तास अडकले होते. महामार्गावर खाद्यपदार्थांची दुकाने किंवा हॉटेल नसल्याने प्रवाशांची उपासमार झाली..टोल वसुली सुरूचअपघातानंतर वाहनांच्या ३० ते ४० किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे कोंडीमुळे अगोदरच त्रस्त झालेल्या वाहन चालकांकडून आयआरबीने टोल वसुली सुरूच ठेवली होती. आयआरबीचे अधिकारी टोल वसुली बंद करत असल्याचे सांगत होते. प्रत्यक्षात टोल नाक्यावर सर्वच वाहन चालकांकडून सर्रास टोल वसूल केला जात होता..विक्रेत्यांनी लुटलेवाहतूक कोंडीचा गैरफायदा घेत अनेक विक्रेत्यांनी पंधरा रुपयाचा वडापाव ३० रुपयांना, २० रुपयाची पाणी बाटली चाळीस रुपयाला, दहा रुपयाचा बिस्किटपुडा पंधरा रुपयांना विकून प्रवाशांची सर्रास लूट केली. विक्रेते महामार्गाच्यामधून वडापाव आणि इतर खाद्यपदार्थ चढ्यादराने विक्री करताना दिसून आले..कोल्हापूरवरून मुंबईला निघालो आहे. रात्री दोन वाजल्यापासून कोंडीत अडकलो आहे. रस्त्यावर कसलीच सोय नाही. प्रचंड मनस्ताप झाला.- प्रकाश भोसले, ट्रक चालकप्रशासन बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारत आहे. त्यांना साधा गॅसचा टँकर काढायला २७-२८ तास लागतात. पोकळ घोषणा करण्यापेक्षा वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा चांगल्या होण्यासाठी प्रयत्न करा.- अमित केदारी, नागरिक.सोलापूरहून भिवंडीला कंपनीचा माल घेऊन चाललो आहे. रात्री तीन वाजल्यापासून कोंडीत अडकलो असून अजूनही घाटातच आहे. प्रशासनाला वाहतूक कोंडी फोडण्यात अपयश आले आहे.- संजय जोगदंड, ट्रक चालकतीन तारखेला लग्नासाठी पुण्यात आले होते. बुधवारी बोरिवलीला परत जाण्यासाठी सकाळी सहा वाजता स्वारगेटवरून एसटीत बसले. सात वाजता उर्से टोल नाक्याजवळ पोहोचले. तेव्हापासून येथेच आहोत.- अरुणा हंसाटे, प्रवासी.गेल्या आठ तासांपासून वाहतूक कोंडीत अडकलो आहे. जवळपास कोणतेच दुकान किंवा हॉटेल नाही. त्यामुळे खाण्यापिण्याची काहीच सोय नाही. एक टँकर काढण्यासाठी प्रशासनाला इतका वेळ लागतो का?- राजेश चव्हाण, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.