Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गावर श्वानांचा उपद्रव; वाहनचालकांच्या सुरक्षेची चिंता

सोमाटणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर भटक्या श्वानांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. शिवाय अपघातांची भीती आहे. द्रुतगती मार्गावर प्राण्यांना येण्यास प्रतिबंध व्हावा, यासाठी किवळे ते कळंबोली मार्गावर ९४ किलोमीटर अंतरावर रस्त्यालगत संरक्षक कुंपण बसवण्यात आले आहेत. त्याची नियमित दुरुस्तीही केली जाते. यामुळे प्राणी मार्गावर येण्यास आळा बसला. पण, मोकाट श्वान अपवाद ठरले आहेत. कुंपणाखालील जागेतून ते द्रुतगती मार्गावर प्रवेश करतात. .विशेषत: द्रुतगती मार्गावरच्या उर्से पेट्रोल पंपालगत मागील महिनाभरात या श्वानांची संख्या अचानक वाढली आहे. परिसरातील हॉटेलमधून टाकाऊ अन्न मिळत असल्याने ही संख्या वाढल्याचे निरीक्षण स्थानिक नागरिकांनी नोंदविले आहे. या श्वानांचा मुक्काम संरक्षक कठड्यालगत असतो. प्रसंगी ते वाहनचालकांवर धावून जात आहेत. तर, विश्रांतीसाठी थांबणाऱ्या वाहनचालकांना या श्वानांचा उपद्रव होत आहे..मोकाट श्वानांकडून वाहनचालकांना चावा घेण्याचा प्रकार यापूर्वी घडला आहे. त्यामुळे आम्हा वाहनचालकांत भीतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.- शिवण्णा पाटील, वाहनचालक.