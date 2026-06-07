Pimpri: कमान पूर्णत्वासाठी ‘तारीख पे तारीख’; तळवडेतील कमानीचे काम चार वर्षांनंतरही अपूर्णच

पिंपरी: देहू आळंदी मार्गावरील तळवडे येथे महापालिका हद्दीत प्रवेश करताना महापालिकेकडून कमान उभारण्यात येत आहे. या कमानीच्या कामाला तब्बल चार वर्षांचा कालावधी उलटत आला तरी काम अद्याप पूर्णत्वास गेले नाही. सुरुवातीला या कामाची मुदत दोन वर्षे असताना वारंवार मुदतवाढ मिळूनही हे काम अर्धवट स्थितीतच असून, केवळ पन्नास टक्केच पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे, आषाढी वारी पालखी सोहळा तोंडावर आला असताना या रखडलेल्या कामामुळे रहदारीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे..देहू आणि आळंदी या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा मार्ग एमआयडीसी, आयटी पार्क, शाळा-महाविद्यालये आणि निवासी भागांमुळे कायम वर्दळीचा असतो. या मार्गावर महापालिकेकडून कमान उभारणीचे काम जून २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. काम पूर्ण करण्याची मुदत जून २०२४ पर्यंत होती..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .मात्र मुदत संपून दोन वर्षे उलटल्यानंतरही काम पूर्णत्वास गेले नाही. या प्रकल्पासाठी रस्त्याच्या मध्यभागी लोखंडी अँगल उभारण्यात आल्याने रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असून अनेकदा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. तसेच राडारोड्यामुळे परिसरात धुळीचे प्रमाण वाढले असून, नागरिकांना गेल्या चार वर्षांपासून या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. काम वेळेत पूर्ण न केल्याबद्दल संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई सुरू असूनही प्रत्यक्षात कामाच्या गतीत फारशी सुधारणा झालेली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..दृष्टिक्षेपात३० जून २०२२ रोजी कामाचा आदेशकामासाठी २४ महिन्यांची मुदत (२९ जून २०२४)अद्यापपर्यंत तीन वेळा मुदतवाढठेकेदारास दररोज दोन हजार रुपयांचा दंडचार वर्षांनंतरही केवळ ५० टक्केच काम पूर्णपालखी सोहळ्यापूर्वी जूनअखेरपर्यंत लोखंडी अँगल हटविण्याचे आश्वासनजुलै अखेरपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन ."ठेकेदाराला दररोज दोन हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. काम लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, दररोज कामाचा आढावा घेतला जात आहे."- संजय काशिद, कार्यकारी अभियंता, महापालिका"मागील चार वर्षांपासून कमानीचे काम संथगतीने सुरू आहे. कामात अपेक्षित प्रगती दिसत नाही. रस्त्यात उभारलेल्या लोखंडी अँगलमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. हे काम तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे."- शोएब मणियार, देहूगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.