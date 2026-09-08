Talegaon Chakan Road: मंत्र्यांनी पाहणी करूनही तळेगाव-चाकण मार्गाची दुरवस्था कायम; चिखल-खड्ड्यांतून जीवघेणा प्रवास

चाकण: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पाहणी करूनही तळेगाव-चाकण मार्गाची दुरवस्था कायम आहे. प्रीकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही रस्ता पुन्हा खचल्याने, औद्योगिक पट्ट्यातील लाखो कामगार आणि वाहनचालकांना चिखल व खड्ड्यांच्या नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात गेला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तळेगाव-चाकण या औद्योगिक पट्ट्याला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गावर सध्या अक्षरशः चिखल आणि पाण्याच्या डबक्यांचे साम्राज्य पसरले असून, वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः महाळुंगे गावच्या हद्दीतील सिग्मा कंपनीसमोरील भागाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. याच ठिकाणी काही महिन्यांपूर्वी मंत्र्यांनी पाहणी केल्यानंतर प्रीकास्ट पॅनल टाकून दुरुस्तीचा देखावा करण्यात आला होता. मात्र, कंपन्यांमधून येणारे मैलायुक्त पाणी, पावसाचे पाणी आणि अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे हे पॅनल खचले असून, रस्ता पुन्हा मृत्यूचा सापळा बनला आहे..या कामाच्या दर्जाबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘मंत्री आले, पाहणी केली आणि निघून गेले, पण आमचे हाल संपले नाहीत,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका कामगाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. तो पुढे म्हणाला, ‘येथे टाकलेले पॅनल पूर्णपणे खाली बसले आहेत. सांडपाण्यामुळे रस्त्यावर सतत चिखलाचे थर साचत असून, रोज अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडत आहेत. हे काम कोणत्या दर्जाचे झाले, याची चौकशी कोण करणार?’ चारचाकी आणि अवजड वाहनांना खड्ड्यांमधून मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागत आहे..यामुळे वाहनांचे मोठे नुकसान होत असून, दुरुस्तीचा खर्च वाढत आहे. लाखो रुपयांचा निधी खर्च करूनही रस्त्याची अवस्था ‘जैसे थे’ असल्याने, या कामाची सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गाच्या नशिबी ही दुरवस्था कायम राहणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील प्रीकास्ट पॅनलला काही धोका निर्माण झालेला नाही; परंतु या मार्गावरील डांबरीकरण उखडले जात आहे. शेजारील कंपन्या तसेच रहिवासी वस्तीचे सांडपाणी थेट मार्गावर येत असल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्गावरील पाणी काढण्याचे काम सुरू आहे.- राहुल बोंदार्डे, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मार्गाची विदारक स्थितीजीवघेणे खड्डे आणि चिखलामुळे दुचाकी घसरून अपघातांना निमंत्रणसांडपाणी, पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी कायम यंत्रणेचा अभावठेकेदाराकडून मलमपट्टीऐवजी दर्जेदार, टिकाऊ कामाची जनतेची मागणीसकाळ-सायंकाळच्या गर्दीत प्रचंड वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.