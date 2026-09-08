पिंपरी-चिंचवड

Talegaon Chakan Road: मंत्र्यांनी पाहणी करूनही तळेगाव-चाकण मार्गाची दुरवस्था कायम; चिखल-खड्ड्यांतून जीवघेणा प्रवास

Talegaon Chakan Road Remains Dangerous Despite Minister Inspection: मंत्र्यांच्या पाहणीनंतरही तळेगाव-चाकण मार्ग खड्डेमय; प्रीकास्ट कामाचा दर्जा संशयाच्या भोवऱ्यात, कामगार-वाहनचालकांचा रोजचा जीवघेणा प्रवास
Talegaon Chakan Shikrapur Road Faces Neglect Despite Repairs Commuters Struggle With Mud Potholes and Heavy Traffic

Talegaon Chakan Shikrapur Road Faces Neglect Despite Repairs Commuters Struggle With Mud Potholes and Heavy Traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पाहणी करूनही तळेगाव-चाकण मार्गाची दुरवस्था कायम आहे. प्रीकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही रस्ता पुन्हा खचल्याने, औद्योगिक पट्ट्यातील लाखो कामगार आणि वाहनचालकांना चिखल व खड्ड्यांच्या नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात गेला आहे.

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