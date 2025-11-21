Talegaon Election : तळेगाव दाभाडेत नगराध्यक्ष पदासाठी तिरंगी लढत; १९ नगरसेवक बिनविरोध, उर्वरित ९ जागांसाठी २३ उमेदवार रिंगणात!

तळेगाव स्टेशन : पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी ३ उमेदवारांमध्ये तर नगरसेवक पदाच्या ९ जागांसाठी एकूण २३ उमेदवारांमध्ये अंतिम लढत होणार आहे.विरोधात एकही अर्ज शिल्लक न राहिल्याने नगरसेवकपदाचे एकूण १९ उमेदवार बिनबिरोध निवडून आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात महत्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार संतोष हरिभाऊ दाभाडे विरुद्ध किशोर छबुराव भेगडे आणि अँड.रंजना रघुनाथ भोसले अशी तिरंगी लढत होणार आहे..नगरसेवक पदाच्या एकूण २८ जागांपैकी १९ जागांवरील उमेदवार बिनविरोध निवडूण आले आहेत. नगरसेवक पदाच्या उर्वरित ९ जागांसाठी प्रभाग क्रमांक २-अ मधे विना जयंत कामत,ऋतुजा विजय काळोखे ,तनुजा सुरेंद्र दाभाडे आणि विभावरी रवींद्रनाथ दाभाडे अशा ४ महीला उमेदवार रिंगणात आहेत..तळेगावाच्या राजकारणात मोठी घडामोड!.प्रभाग क्रमांक ३-अ मध्ये अनिता अनिल पवार आणि विना संदीप शिंदे अशी दुरंगी लढत होणार आहे.प्रभाग क्रमांक ३-ब मध्ये सिद्धार्थ गोरख दाभाडे विरुद्ध विशाल साहेबराव लोखंडे असा चुरशीचा सामना होणार आहे.प्रभाग क्रमांक ५-अ मध्ये भारती सुरेश धोत्रे आणि आरती नितीन धोत्रे अशी लढत होईल.प्रभाग क्रमांक ७-ब मध्ये सुरज शंकर कदम आणि चिराग सुरेश खांडगे असा अटीतटीचा सामना होणार आहे.प्रभाग क्रमांक ८-अ मध्ये मनीषा हनुमंत म्हाळसकर आणि स्नेहल संकेत म्हाळसकर अशा दोन महिलांमध्ये सामना पहावयास मिळणार आहे.प्रभाग क्रमांक ८-ब मध्ये माजी नगरसेवक अमोल जगन्नाथ शेटे विरुद्ध आमदार सुनिल शेळके यांचे लहान बंधू सुदाम शंकरराव शेळके अशी अटीतटीची लढत होणार आहे.प्रभाग क्रमांक १०-अ मध्ये सर्वाधिक ५ उमेदवार रिंगणात आहेत.मजनू हनुमंत नाटेकर , सचिन सुरेश पवार ,अरुण बबनराव माने ,करुणा प्रकाश सरोदे आणि स्वप्नील संजय निकाळजे अशी पंचरंगी लढत होईल.प्रभाग क्रमांक १०-ब मध्ये सपना गिरीश करंडे विरुद्ध संगीता सतीश खळदे या दोन महीला उमेदवारांमध्ये सरळ लढत होणार आहे..जवळपास ७ वर्षांनंतर होणा-या तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या घटक पक्षांसह आमदार सुनिल शेळके आणि माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांच्यातील राजकीय द्वंव्दात महायुतीचे १९ उमेदवार बिनविरोध मिवडूण आले असले तरी, नगराध्यक्ष पदासह उर्वरित ९ नगरसेवक पदांसाठी होणा-या निवडणुकीत तळेगावातील मतदारांसह सर्वच राजकीय नेत्यांची उत्कंठा ताणली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.