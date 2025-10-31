Pimpri Air Pollution : पिंपरी-चिंचवडला दिलासा! फटाक्यांमुळे 'खराब' झालेली हवा, पावसामुळे पुन्हा 'मध्यम' स्तरावर

पिंपरी : शहरात दिवाळीत नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनला शहरातील हवेचा दर्जा लक्षणीय खालावला होता. प्रामुख्याने फटाक्यांचा धूर, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रांमधील उत्सर्जनामुळे प्रदूषण वाढले. मात्र, यानंतर पडलेल्या पावसाने प्रदूषणाचा प्रभाव कमी झाला असून, हवेची गुणवत्ता ‘वाईट’ श्रेणीतून ‘मध्यम’ स्तरावर परत आल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे..Beed Crime : बीडमध्ये चाललंय काय? दारू सुटावी म्हणून व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले अन् सकाळी झाला मृत्यू; अंगावर मारहाणीचे वळ.दिवाळीतील हवा प्रदूषण मोजण्यासाठी ‘एमपीसीबी’ उप प्रादेशिक कार्यालयाकडून भोसरी, पिंपळे निलख, जगताप डेअरी, डांगे चौक या भागात सर्वेक्षण करण्यात आले. ज्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या भोसरीत हवेची गुणवत्ता १९ व २१ ऑक्टोबरला १४१ नोंदविण्यात आली. जी ‘समाधानकारक’ श्रेणीत होती..तर, निवासी क्षेत्र असलेल्या जगताप डेअरी, पिंपळे निलख परिसरात २१ ऑक्टोबरला हवेची गुणवत्ता २६० च्या घरात म्हणजेच ‘खराब’ श्रेणीत पोचली होती. डांगे चौकात १९ ऑक्टोबरला ‘सर्वाधिक प्रदूषित’ २६१ होती. दिवाळीच्या १७ ते २४ ऑक्टोबर या आठ दिवसांमध्ये निरीक्षण करण्यात आले. यापैकी १९ तारखेपासून प्रदूषणात वाढ दिसून आली. ‘या काळात सर्दी, खोकला व श्वसनाशी संबंधित आजारातही वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.