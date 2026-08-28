Pune Tejaswini Bus: महिलांसाठीची ‘तेजस्विनी’ बस पुरुषांनी व्यापली! महिला प्रवाशांना जागा नाही, पीएमपीच्या निर्णयावर संताप

-अविनाश ढगे पिंपरी: पीएमपीने महिलांसाठी सुरू केलेल्या ‘तेजस्विनी’ बसमध्ये महिलांसोबतच पुरुषही प्रवास करत आहेत. त्यामुळे या बस ज्या विशिष्ट गटासाठी सुरू केली होती, त्यांनाच बसमध्ये जागा मिळत नसल्याने महिला वर्गाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच गर्दीच्या वेळेस महिला विशेष बस सेवा सुरू केली होती. त्यातील काही बस आता कागदावरच असल्याचे दिसून येते. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत अनेक खासगी आणि सरकारी कार्यालयात कामाला जाणाऱ्या महिलांची संख्या अधिक आहे. शाळा आणि कॉलेजला जाणाऱ्या युवतींची संख्या देखील अधिक आहे. यातील ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला आणि मुली या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजे पीएमपीने प्रवास करतात. पीक अवर म्हणजे सकाळी आणि सायंकाळी पीएमपी बसला गर्दी अधिक असते. .त्यामुळे या वेळेत महिला आणि मुलींना प्रवास करताना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रवासादरम्यान महिला आणि मुलीशी छेडछाडीच्या घटना घडल्याचे देखील उघड झाले होते. महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा म्हणून पीएमपी प्रशासनाने महिला विशेष ‘तेजस्विनी’ बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये केवळ महिला आणि मुलींना प्रवास करता येणार होता. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरातील विविध मार्गांवर ३३ तेजस्विनी बस सुरू देखील झाल्या. मात्र, शहरात केलेल्या पाहणीदरम्यान ‘तेजस्विनी’ या महिला विशेष गाडीमध्ये महिलांसोबत पुरुष प्रवाशांचीच मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ही बससेवा नियोजनाअभावी आणि उदासीन धोरणामुळे अल्पावधीच गुंडाळण्याची वेळ प्रशासनावर आली..महिला विशेष बसची मागणीपीएमपीएमएलचे तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांनी २०२२ मध्ये महिला विशेष बस चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी शहरातील विविध मार्गावर वाहकांमार्फत सर्व्हे करण्यात आला होता. त्यांच्या सूचनांनंतर ज्या मार्गावर महिला प्रवाशांची संख्या अधिक आहे अशा १९ मार्गावर पीक अवरमध्ये ३७ फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर बस मार्ग आणि संख्याही वाढत गेली असून सध्या ३१ मार्गावर ६२ फेऱ्या सुरू आहेत. मात्र, यातील काही बस महिला विशेष धावत नसल्याचे महिला प्रवाशांनी सांगितले..पीएमपीएमएल प्रशासनाने एकतर महिला विशेष बसमध्ये पुरुषांना प्रवेश दिला. एकतर या बस एकदम कॉम्पॅक्ट त्यात गर्दीच्या वेळेस बसमधून प्रवास करताना सुरक्षित वाटत नाही. महिलांसाठी विशेष बस असल्या पाहिजेत.- अनिता पांचाळ, कर्मचारी.सकाळी आणि सायंकाळी पीएमपीएमएल बसला प्रचंड गर्दी असते. त्यावेळी बसमध्ये पाय ठेवायलासुद्धा जागा नसते. अशावेळी बसमधून प्रवास करताना एकदम विचित्र अनुभव येतात.- मनीषा शिंदे, तरुणी.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.महिला प्रवाशांचा प्रतिसाद नसल्याने या बसमधून पुरुष प्रवाशांना प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.- यशवंत हिंगे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक, पीएमपीएमएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.