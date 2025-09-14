Chinchwad Crime : चिंचवडमध्ये टेम्पो चालकाला लुटले; गुन्हेगारांना अटक

पिंपरी : चिंचवडमधील जुन्या जकात नाक्याजवळ टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या चालकाला बेदम मारहाण करून गुंडांनी त्याच्या खिशातील बाराशे रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले. याप्रकरणी प्रकाश मिसाळ (रा. म्हातोबानगर झोपडपट्टी, वाकड) यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. .त्यानुसार पोलिसांनी माऊली शिंदे याला अटक केली असून आदित्य आणणे, रोशन बल्लाळ (तिघेही रा. वेताळनगर झोपडपट्टी, चिंचवड) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी टेम्पोत झोपले असताना आरोपींना त्यांना खाली ओढले..त्यांना शिवीगाळ करून दांडक्याने डोक्यात मारण्यात आले. ''मी इथला भाई आहे, तू मला ओळखत नाही का,'' असे म्हणत त्यांना धमकी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.