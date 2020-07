हातातील कोयते भिरकावून माजविली दहशत; ताथवडेतील प्रकार 

पिंपरी : मोठमोठ्याने आरडाओरडा करीत कोयते हवेत भिरकावून परिसरात दहशत माजविली. त्यानंतर एकमेकांना जिवे मारण्याच्या धमक्‍या दिल्याप्रकरणी दोन गटातील सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना ताथवडे येथे घडली. योगेश चंद्रकांत पवार (वय 20), सूरज बापू गायकवाड (वय 20), रविराज राजेंद्र केदार (वय 21), गौरव कुडाळे, रणव रेरा (सर्व रा. रा. अशोकनगर, ताथवडे), साहिल कुंभार (रा. दळवीनगर, आकुर्डी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. शनिवारी (ता. 11) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास अशोकनगर येथे आरोपी योगेश पवार व त्याचे इतर साथीदार तसेच, रविराज केदार व त्याचे इतर साथीदारांनी बेकायदेशीर जमाव जमविला. Breaking : पिंपरी-चिंचवडकरांनो, लॉकडाउनचे हे नविन आदेश जाणून घ्या... एकमेकांना शिवीगाळ करीत हातातील कोयते हवेत भिरकावले. मोठमोठ्याने आरडाओरडा करीत 'मध्ये कोणी आले, तर जिवे मारून टाकू', अशा धमक्‍या देत परिसरात दहशत माजविली. यामुळे परिसरातील नागरिकांनी आपापली घरे व दुकाने बंद केली. वाकड पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

