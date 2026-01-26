Pimpri News : महापालिका शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षकांची नावे चंद्रावर

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ‘पीएम श्री’ पब्लिक स्कूल म्हेत्रेवाडी क्रमांक-९२ येथील ३२ विद्यार्थी आणि १६ शिक्षकांची नावे चंद्रापर्यंत पोहोचणार आहेत. ‘नासा’ या आंतरराष्ट्रीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या ‘आर्टेमिस-२’ प्रकल्पांतर्गत ही नावे ‘एसडी कार्ड’मध्ये संग्रहित करून ‘ओरियन’ अंतराळयानाद्वारे पाठवली जाणार आहेत..विद्यार्थी आणि शिक्षकांची नावे चंद्रावर पाठवण्यासाठी तंत्रस्नेही मेंटॉर शिक्षिका आनंदी जंगम यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘नासा’ सध्या राबवत असलेला ‘आर्टेमिस-२’ प्रकल्प मानवी चंद्रमोहिमांच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. ॲस्ट्रॉनॉमी लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे..या मोहिमेत ‘नासा’चे अंतराळवीर रीड वाइझमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, क्रिस्टिना कोच तसेच कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सन हे एसएलएस (स्पेस लॉन्च सिस्टम) रॉकेट आणि ‘ओरियन’ अंतराळयानातून अवकाशात झेप घेणार आहेत. एकीकडे महापालिका शाळांतील पटसंख्या घटत असताना, मुलींच्या शिक्षणाला अवकाशाची दिशा देणारा हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरत आहे..या मोहिमेत आभासी पाहुणे (व्हर्चुअल गेस्ट) म्हणून सहभागी होण्यासाठी ‘नासा’ने आवाहन केले होते. त्यामध्ये शाळेने नोंदणी केली होती, म्हणून मुलींना त्याचे प्रमाणपत्रही ऑनलाइन पाठविण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची नावे एका ‘एसडी कार्ड’मध्ये संग्रहित करून ‘ओरियन’ यानाद्वारे चंद्राकडे पाठवली जाणार आहेत..दहा दिवसांची मोहीम‘आर्टेमिस-२’ ही अंदाजे १० दिवसांची मोहीम एप्रिलपूर्वी फ्लोरिडामधील केनेडी स्पेस सेंटर येथून प्रक्षेपित होणार आहे. अंतराळवीर चंद्राच्या पलीकडे सुमारे ४,६०० मैलांचा प्रवास करून सॅन दिएगोच्या किनाऱ्याजवळील पॅसिफिक महासागरात उतरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.