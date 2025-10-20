बैलगाडा शर्यती उर्सेमध्ये उत्साहात
ऊर्से, ता. २० : श्री पद्मावती माता व श्री तुळजाभवानी माता नवरात्र उत्सवानिमित्त येथील श्री पद्मावती माता बैलगाडा घाटावर दरवर्षी प्रमाणे यंदा बैलगाडा शर्यती झाल्या. पवन मावळातील सर्वात मोठ्या शर्यती असा याचा लौकिक आहे.
एकूण सात दिवस हा उपक्रम चालला. यात तब्बल ८६७ बैलगाडे सहभागी झाले. त्यामुळे घाटात धुरळा उडत होता. बैलगाडा शर्यतप्रेमींनी घाटात मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. यात लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांचाच समावेश होता. अनेक महिला सुद्धा उपस्थित होत्या.
उपांत्य फेरीसाठी १०१ बैलगाडे निवडण्यात आले. त्यातून ४१ बैलगाडे अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले. यात देवराम यशवंतराव काटे व विक्रम बाळासाहेब केंडे यांच्या बैलगाड्याने ४२८ फूट अंतराचा घाट ११.११ मिलीसेकंद इतक्या कमी वेळेत पार करून पहिला क्रमांक पटकावला. द्वितीय क्रमांक सचिन मुऱ्हे व साहिल कुऱ्हाडे यांच्या बैलगाड्याने पटकावला. त्यांची वेळ ११.२३ मिलीसेकंद इतकी होती. तृतीय क्रमांक ११.३८ मिलीसेकंद वेळे दत्तात्रय शेटे व रामनाथ वारिंगे यांच्या बैलगाड्याने पटकावला
प्रथम क्रमांकासाठी ट्रॅक्टर, तर द्वितीय आणि तृतीय व इतर क्रमांकासाठी एकूण २० दुचाकी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते देण्यात आल्या. विजेत्यांनी बक्षिसे घेऊन बैलांची भव्य मिरवणूक काढत आनंद साजरा केला. शर्यतीचे आयोजन पवन मावळ बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश कारके, समितीचे सदस्य, पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी केले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.