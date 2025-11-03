द्रुतगती मार्गावरील सीसीटीव्ही तातडीने हटवा
ऊर्से, ता. ३ : रस्ते विकास महामंडळ आणि ‘आयआरबी’ कंपनीने द्रुतगती मार्गाच्या बाह्यमार्ग व अंतर्गत मार्गांवर सीसीटीव्ही बसविले आहेत. ते तातडीने हटवावेत. यामुळे भुर्दंड पडत असल्याचा दावा करत स्थानिक वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत जमीन हक्क परिषद, भारतीय किसान संघ, शेतकरी कृती समिती व ऊर्से ग्रामस्थांनी निवेदन दिले आहे.
प्रशासनाने बसवलेल्या सीसीटीव्हीमुळे ‘आरटीओ’कडून वाहनचालकांवर दंड आकारला जात आहे. येथे सेवा रस्ता नसल्याने शेतकऱ्यांना महामार्गाचा वापर करणे भाग पडते. प्रशासनाने अद्यापही पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिलेला नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारादेखील यावेळी देण्यात आला आहे. या संदर्भात निवेदन रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता, परिवहन आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, आयआरबी कंपनीस देण्यात आले आहे. यावेळी जमीन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष माउली सोनवणे, शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर, विश्वनाथ शेलार, कृष्णा कारके, दिनकर शेटे, सुनील गुजर, संदीप आंबेकर, गुलाब घारे, गुलाब धामणकर, नागेश ठाकूर, बाळासाहेब कारके व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
द्रुतगती मार्गावरील सीसीटीव्हीमुळे स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांना प्रवासाचा दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे हे कॅमेरे त्वरित काढावेत. वाहन चालकांवर आतापर्यंत आकारण्यात आलेले प्रशासनाने माफ करावेत.
सुभाष धामणकर, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती
