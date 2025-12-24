डोणे गावात ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’
ऊर्से, ता. २४ : आपल गाव आपल कुटुंब या संकल्पनेतून डोणे गावात श्री सद्गुरू स्वामी नरेंद्रचार्य नाणीज धामच्या भक्तगणांकडून ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ संकल्पना राबविली. पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भूजल पातळी वाढेल, विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता सुधारेल आणि शेतीसाठी पाणी मिळेल असे अनेक बंधारे (वनराई बंधारे, केटीवेअर) जिल्ह्यांमध्ये लोकसहभागातून यशस्वीपणे बांधले जात आहेत, ज्यामुळे दुष्काळ निवारणास मदत होत आहे. या मोहिमेतून गावातील दोन कच्चे मातीचे बंधारे पाणी आडवून श्री सद्गुरू स्वामी नरेंद्र चार्य नाणीज धामच्या भक्तगणांकडून बंधारा दोन ठिकाणी करण्यात आला. यामुळे गावातील जनावरे, वन्यजीव यांना उन्हाळ्यात पाणी पिण्यास मिळेल. या नियोजनामुळे दोन महिने पुरेल इतका पाण्याचा साठा तयार झाला आहे. यासाठी दोन दिवस या भक्तगणांकडून काम करण्यात आले. गावातील पाचशे जनावरांना पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.
पाणी साठवून बंधारा बांधण्यात मदत केल्याने सरपंच ऋषिकेश कारके यांनी श्री सद्गुरू स्वामी नरेंद्र चार्य नाणीज धाम या संप्रदाय भक्तगणांचे आभार मानले.