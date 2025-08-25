सिद्धेश्वर हायस्कूलमध्ये गणेश मूर्ती बनवा कार्यशाळा
भोसरी, ता. २५ : येथील सिद्धेश्वर हायस्कूलमध्ये पालकांसाठी शाडू मातीपासून गणपती मूर्ती बनवा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी पर्यावरणपूरक ‘गणपती बनवा’ स्पर्धाही आयोजिन करण्यात आली. कार्यशाळेत आणि स्पर्धेत ११० पालकांनी सहभाग घेतला. प्राचार्या नीतू अरोरा यांनी विद्यार्थी आणि पालकांना मार्गदर्शन केले. या वेळी सविता गायकवाड, संध्या नायर, राहूल देशपांडे, चित्रकला शिक्षक रणजीत सोळंकी, नागराज तलवार, सत्यजित नलगे आदिंसह शिक्षकवृंद, विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते.
