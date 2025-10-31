प्रभाग ५ गवळीनगर-सॅंडवीक कॉलनी
प्रभाग ५ ः गवळीनगर-सॅंडविक कॉलनी
वाढीव लोकसंख्येचा
राजकीय गणितावर प्रभाव
- संजय बेंडे
गवळीनगर-सॅंडविक कॉलनी प्रभागात अतिक्रमणे, कमी पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हे मुद्दे ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. हा प्रभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जात होता. मात्र, २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने हा किल्ला भेदत दोन उमेदवार निवडून आणले. दोन्ही पक्ष पारंपरिक मतदार तयार करण्यास येथे यशस्वी झाल्याचे निदर्शनास येते. त्याचप्रमाणे या प्रभागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मानणारेही पारंपरिक मतदार आहेत. त्यातच या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षही लढणार असल्याने लढती चुरशीच्या होण्याची शक्यता आहे. वाढीव मतदारांचा राजकीय गणितावर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
समाविष्ट भाग
रामनगर, संत तुकारामनगर, गुरुदत्त कॉलनी, गंगोत्री पार्क, सावंतनगर, महादेवनगर, गवळीनगर, श्रीराम कॉलनी, ज्ञानेश्वर नगर, चक्रपाणी वसाहत.
पक्षीय स्थिती
- भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नवीन विकासकामे करण्याचा प्रयत्न
- भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इच्छुक उमेदवारांची मोठी संख्या
- राष्ट्रवादी आणि भाजपकडून निवडणूक प्रतिष्ठेची होऊ शकते
दृष्टिक्षेपात
- लोकसंख्येत दहा हजारांनी वाढ
- मतदारांचे विकासाला प्राधान्य
- भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा प्रभाव
- भोसरीची मुख्य बाजारपेठ ताब्यात ठेवण्यासाठी पक्षांकडून प्रयत्न होणार
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे
- प्रभागात रस्ते, पदपथावरील वाढती अतिक्रमणे
- दिघी, आळंदी रस्त्यावरील न सुटणारी वाहनांची कोंडी
- दिघी रस्ता परिसरातील सततचा खंडित वीजपुरवठा
- कमी दाबाने पाण्याचा पुरवठा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.