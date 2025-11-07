भोसरीतील दिघी रस्त्यावर कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त
भोसरी, ता. ७ ः भोसरीतील संविधान चौकापासून दिघी रस्त्यावर शुक्रवारी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने विकास कामांचे नियोजन व्यवस्थित केले नसल्याने कोंडी तीव्र होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
रोजच होत असलेल्या कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. रस्त्यावर हातगाडीवाले, पथारीवाले यांनी अतिक्रमण केले आहे. विकास कामे सुरू असल्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यातच चौकात वाहतूक पोलीस नसल्याने कोंडी तीव्र झाली. दोन्ही बाजूंनी वाहने कशीही येत असल्याने कोंडी वाढली. जाधव सरकार चौक ते के. एस. बी. चौकातील बहुतेक सिग्नल बंद होते. हा रस्ता भोसरीवरून दिघीला जाणारा जवळचा मार्ग आहे. त्यातच या रस्त्यावर सॅंडविक कॉलनी, आदर्शनगर, छत्रपती संभाजीनगर, संत तुकारामनगर, गवळीनगर, गंगोत्री पार्क आदी भागातील नागरिक ये-जा करीत असतात. पदपथाअभावी ग्राहकही मुख्य रस्त्यानेच ये-जा करत असल्याने कोंडी वाढली.
भोसरीतील दिघी रस्त्यावर रोज संध्याकाळी वाहतूक कोंडीत किमान अर्धा तास वाया जातो. त्यामुळे इंधन आणि वेळेचा अपव्यय होतो. या रस्त्यावर कामे सुरू असोत किंवा नसोत, कोंडी नित्याचीच झाली आहे.
- श्यामराव मानकर, वाहनचालक
भोसरी वाहतूक पोलीस शाखेकडे सध्या कर्मचाऱ्यांची सख्या कमी आहे. तरीही शनिवारी दिघी रस्त्याची पाहणी करून तेथे वाहतूक पोलिस अथवा वॉर्डनची नियुक्ती करण्यात येईल. दिघी रस्त्यावर विकास कामे सुरू असल्याने वाहनचालकांनी पर्यायी रस्त्याचा उपयोग करावा.
- दीपक साळुंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, भोसरी पोलिस वाहतूक विभाग
