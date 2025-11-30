वडमुखवाडी : सीसीटीव्हीचा अभाव, पुरेसे दिवेही नाहीत
भोसरी : वडमुखवाडीतील भुयारी मार्गात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सीसीटीव्ही बसविलेले नाहीत. विद्युत दिवेही पुरेसे नाहीत. स्वच्छतेचा अभाव असल्याने गटाराची दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळे हा भुयारी मार्ग धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
वडमुखवाडीत पालखी मार्गावर थोरल्या पादुका मंदिराजवळ पिंपरी चिंचवड महापालिकेने भुयारी मार्ग तयार केला आहे. या मार्गाने दोन्ही बाजूंकडील पालखी मार्ग जोडला जात असल्याने त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांद्वारेही मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र, या मार्गात सीसीटीव्ही अद्यापपर्यंत बसविलेले नाहीत. दोन्ही प्रवेशद्वारांजवळ विद्युत दिवे नाहीत. अंतर्गत भागातही पुरेशी विद्युत व्यवस्था नसल्याने भुयारात अंधार असतो. कचराही मोठ्या प्रमाणात दिसत होता. येथील समस्या दूर करण्याची मागणी पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांमधून होत आहे.
- असेही वास्तव...
भुयारात विद्युत बॉक्सच्या संरक्षणासाठी लोखंडी जाळ्या व बॉक्स तोडलेले आहेत
विद्युत बॉक्समध्ये पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या, कचरा टाकण्यासाठी होत आहे
भुयारी मार्गाचे विद्रुपीकरण वाढले असून गटाराच्या साचलेल्या पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरलेली आहे
भुयारी मार्गातील भिंती थुंकून घाण केल्या आहेत
भुयारी मार्गात काही वेळेस छेडछाडीचेही प्रसंग होत आहेत. काही वेळेस चोरीचेही प्रसंग घडत आहेत. त्यामुळे या भुयारी मार्गात सीसीटीव्ही बसविण्याबरोबरच सुरक्षा रक्षकांचीही नियुक्ती गरजेची आहे.
- ॲड. विष्णू तापकीर, अध्यक्ष, थोरल्या पादुका मंदिर, वडमुखवाडी
भुयारी मार्गात दुर्गंधीचा त्रास होतो. रात्री आणि पहाटेच्यावेळी प्रकाशव्यवस्था आवश्यक आहे. इतरवेळेही भुयारी मार्गातून जाणे धोकादायक वाटते. महापालिकेने येथील नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- पल्लवी पकाले, पादचारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.