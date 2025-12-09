अति उच्चदाब वाहिनीच्या मनोऱ्याचे होणार स्थलांतर
भोसरी, ता. ९ ः येथील दिघी रस्त्यावर गंगोत्री पार्कजवळ सुमारे पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी उभारलेला अतिउच्च दाब वाहिनी असणारा महापारेषणचा मनोरा (टॅावर) आहे. या मनोऱ्याने रस्त्याचा निम्मा भाग व्यापला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेद्वारे दिघी रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्याच्या मधे येणारा हा मनोरा काढण्यासाठी महापालिकेद्वारे महापारेषणकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे गेली पंचेचाळीस वर्षे रस्त्यावर अडथळा ठरणारा हा मनोरा निघणार असल्याने भोसरी आणि दिघीकरांना दिलासा मिळणार आहे.
भोसरीतील दिघी रस्त्यावर गंगोत्री पार्कजवळ महापारेषणच्या अतिउच्च दाब विद्युत वाहिनीचा मनोरा महापारेषणद्वारे १९८२पूर्वी उभारला होता. त्यावेळी भोसरीतील दिघी रस्ता अस्तित्वात नव्हता. मात्र मनोरा उभारल्यानंतर काही वर्षांनी दिघी रस्ता तयार करण्यात आला. रस्त्यावर असलेल्या या अतिउच्च दाब विद्युत वाहिनीच्या मनोऱ्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे मनोऱ्याजवळ रस्त्याला उतार आहे. खालच्या बाजूने समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत. दिघी रस्त्यावर वाहनांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर असते.
रस्त्यावर असलेल्या मनोऱ्याजवळून जाताना वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे. एखादे अवजड वाहन मनोऱ्याजवळ आल्यास रस्ता पूर्णपणे व्यापला जात असल्याने इतर वाहन चालकांना आपली वाहने दुसऱ्या लेनला थांबवावी लागत होती. त्यामुळे वाहतूक कोंडीतही भर पडत होती.
मोनोपोल उभारणार
महापारेषणद्वारे पूर्वी अतिउच्च दाब वाहिनीसाठी अॅंगलनी तयार झालेला सांगडा उभा केला जात होता. त्यामुळे अशा प्रकारचा मनोरा जमिनीवर अधिक जागा व्यापत होता. आता महापारेषणद्वारे दिघी रस्त्यावरील मनोरा स्थलांतरित करताना त्या ठिकाणी मोनोपोल प्रकारचा मनोरा उभारण्यात येणार आहे. मोनोपोल हा गोल खांबासारखा असून हा टॉवर जमिनीवरही कमी जागा व्यापत असल्याची माहिती महापारेषणद्वारे देण्यात आली.
भोसरीतील दिघी रस्त्यावरील रस्त्यावर अडथळा ठरणारा टॉवर काढण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. तसे पत्रही विद्युत विभागाला देण्यात आले आहे.
-शिवराज वाडकर, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), इ प्रभाग प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालय.
रस्त्यावर अडथळा ठरणारा अतिउच्च दाब विद्युत वाहिनीचा मनोरा स्थलांतरित करण्यासाठी महापारेषणकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महापारेषणला या विषयी २९ सप्टेंबरला पत्रही पाठविले आहे. महापारेषणकडून हा मनोरा काढण्यासाठीचा अंदाजित खर्चाचा तपशील प्राप्त झाल्यावर महापारेषणच्या देखरेखीखाली हा मनोरा स्थलांतरित करण्यात येईल.
-संतोष दुर्गे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), इ प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालय.
महापालिकेद्वारे दिघी रस्त्यावरील अतिउच्च दाब विद्युत वाहिनीचा टॉवर स्थलांतरित करण्यासाठीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. महापालिका आणि महापारेषण अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त भेटीत या टॉवरची पाहणी केली जाईल. टॉवर स्थलांतरित करण्यासाठी पर्यायी जागेचाही शोध घेण्यात येईल. त्यानंतर महापारेषणद्वारे अंदाजित खर्चाचा तपशील महापालिकेला दिला आहे. महापालिकेने यास मंजुरी दिल्यास हा टॉवर स्थलांतरित करण्यात येईल.
-देविदास शिवले, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महापारेषण, पिंपरी-चिंचवड विभाग.
गेली कित्येक वर्षे गंगोत्री पार्कजवळील दिघी रस्त्यावर असणारा विद्युत टॉवर वाहन चालकांसाठी डोकेदुखी ठरत होता. आता टॉवर स्थलांतरित होणार असल्याने वाहनचालकांचा प्रवास सुकर होईल.
-शिवराम सोनार, वाहन चालक.
