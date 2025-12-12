विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनामुळे पालिकेला डोकेदुखी
भोसरी, ता. १२ ः भोसरी परिसरातील रस्ते आणि पदपथांवर अनधिकृतपणे हातगाडी, टपऱ्या, शेड उभारून व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेद्वारे राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखाली पुनर्वसन करण्यात आले. विक्रेत्यांनी मूळ जागेसह उड्डाणपुलाखालील जागेवरही ताबा मिळविल्याने या प्रकल्पाचे हसे झाले आहे. यामुळे पदपथ आणि रस्ते अनधिकृत विक्रेत्यांच्या विळख्यातून मुक्त होण्याबाबत मात्र भोसरीकरांचा अपेक्षाभंगच झाला आहे.
काही विक्रेते उड्डाणपुलाखालील रस्त्याच्या कडेच्या मूळ जागेवरही हातगाड्या लावू लागले आहेत. पीएमटी चौक, पुणे-नाशिक महामार्गाच्या चांदणी चौक ते कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह चौकापर्यंतचे रस्ते आणि पदपथावर अनधिकृत विक्रेत्यांचे अतिक्रमण, तसेच ग्राहकांच्या वाहनांमुळे सेवा रस्त्याची रुंदी कमी झाली. त्यामुळे सेवा रस्त्यावर नेहमीच कोंडी होते. महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाचे वाहन आल्यावर हातगाडीवाले इतरत्र जातात. ते वाहन गेल्यावर पुन्हा हातगाड्या लागलेल्या दिसते.
आता उड्डाणपुलाखाली पीएमटी चौक आणि संविधान चौकातील गाळा, पीएमपीएमएलच्या भोसरी बीआरटीएस टर्मिनलजवळील गाळ्यात पुनर्वसनासाठी टपऱ्या उभारण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आधीचे पुनर्वसन फसले असताना पुन्हा नव्या पुनर्वसनाचा घाट महापालिकेने घातल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.
‘नो हॉकर्स झोन’ची गरज
महापालिकेने विक्रेत्यांचे पुनर्वसन केलेले रस्ते आणि पदपथ ‘नो हॉकर्स झोन’ घोषित करणे गरजेचे होते. तेथे दुकाने लावण्यास जुन्या किंवा नव्या विक्रेत्यांना बंदी घालून त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे या भागात नवे-जुने विक्रेते अतिक्रमण करीत आहेत. आता काही वर्षांनंतर हे विक्रेते त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी महापालिकेकडे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोंडीचा त्रास नित्याचाच
भोसरीतील दिघी रस्ता, आळंदी रस्ता, पुणे-नाशिक महामार्गाचा सेवा रस्ता आदी भागांवर विविध विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे संध्याकाळी भोसरी परिसरातील सर्वच रस्त्यांवर कोंडी होते. बुधवारी (ता. ११) दिघी रस्त्यावर संध्याकाळी साडेसहा ते नऊ वाजेपर्यंत कोंडीने त्रस्त झालेल्या वाहन चालकांनी संताप व्यक्त केला. या मार्गाने जावे लागणाऱ्या भोसरीकर आणि दिघीकरांना कोंडीचा त्रास नित्याचाच झाला आहे.
महापालिकेने भोसरीतील रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रस्त्याच्याकडेला बसणाऱ्या विविध विक्रेत्यांवर करवाई केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करून ते पुन्हा व्यवसायासाठी रस्त्यावर येणार नाहीत याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
- ताराचंद मेहेर, वाहन चालक
महापालिकेने पुनर्वसन करताना पुन्हा त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ देऊ नये. ग्राहक हे सवयीप्रमाणे मुळच्याच जागेवर खरेदी करण्यास जात असल्याने पुनर्वसन झालेल्या जागेवरील विक्रेत्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होतो. त्यामुळे नाइलाजाने पुन्हा मूळच्या जागी हातगाडी लावण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.
- एक विक्रेता
राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखाली पुनर्वसन केलेल्या विक्रेत्यांनी पुन्हा रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे का, याची पाहणी करण्यात येईल. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण करणाऱ्या विक्रेत्यांवरही कारवाई सुरू आहे.
- तानाजी नरळे, ‘इ’ प्रभाग क्षेत्रीय अधिकारी, महापालिका
काय करायला हवे ?
- पुनर्वसन झालेल्या सर्वच विक्रेत्यांना नव्या जागेतच बसण्याची सक्ती
- रस्त्याच्या कडेला बसण्यास अनधिकृत विक्रेत्यांना मज्जाव
- महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून नियमित कारवाई
- रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण होऊ म्हणून काही दिवस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
