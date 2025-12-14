भोसरीतील ‘बीआरटी’ रिक्षा चालकांच्या ताब्यात
भोसरी, ता. १४ : पीएमपीच्या भोसरी ‘बीआरटी’ टर्मिनल बस थांब्यावर तीन पदरी रस्त्या आहे. त्यापैकी दोन पदरी भागांत रिक्षा आणि इतर खासगी प्रवासी वाहने अस्ताव्यस्तपणे थांबविले जातात. यामुळे चौकातून बस वळवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही. इतर वाहनांना एक पदरीच रस्ता शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे सर्वांचीच कोंडी होत आहे.
भोसरीतील ‘बीआरटी’ टर्मिनलहून पुणे पिंपरी-चिंचवडसह खेड, चाकण, राजगुरूनगर, आळंदी, पुणे आदी भागांकडे बस ये-जा करतात. याच ठिकाणी एसटीचाही थांबा आहे. येथील तीन पदरी रस्त्यावरील एक पदरी रस्त्यावर पीएमपी बस थांबवल्या जातात. त्या लेनसह दुसऱ्या लेनवरही रिक्षासह खासगी प्रवासी वाहने थांबवली जातात. तर, रिक्षा थांबवल्या जात असल्याने एसटीला थांबा सोडून दुसऱ्या लेनवर थांबावे लागते.
बीआरटी टर्मिनलजवळ बस थांबल्यावर चौकातील तीन पदरी रस्त्याचा भाग वाहनांनी व्यापला जातो. इतर वाहनांना पुढे जाण्यासाठी रस्ता शिल्लक राहत नाही. बऱ्याच वेळा पीएमपी चालकांना बस पुढे नेण्यासाठी मार्गात असणाऱ्या रिक्षा बाजूला घेण्याची विनंती ध्वनिक्षेपकाद्वारे करावी लागते.
मोशीकडून येणारी वाहने, बस या टर्मिनलजवळून यू-टर्न घेतात. मात्र या मार्गात रिक्षा थांबविल्या जात असल्याने वाहनांना वळता येत नाही. संध्याकाळच्या वेळेस बीआरटी टर्मिनल ते कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहापर्यंतच्या पदपथावर विविध विक्रेत्यांनी दुकाने थाटलेली असतात. येथे खरेदी करण्यासाठी येणारे ग्राहक त्यांची वाहने रस्त्याकडेलाच लावतात. त्यामुळेही या रस्त्याची रुंदी कमी होते. याचा परिणाम बीआरटी टर्मिनलजवळील रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत होतो.
रिक्षा चालाकांची आरेरावी
पीएमपीच्या मार्गात येणाऱ्या चालकांना रिक्षा बस वाहकांनी रिक्षा पुढे घेण्यास सांगितल्यावर काही वेळेस रिक्षा चालक आणि बस चालक यांच्यामध्ये वादावादीचे प्रसंग घेडत आहेत. काही वेळेस रिक्षा चालक बस चालकांना धमकविण्याचेही प्रसंग येथे घडतात. येथे रिक्षा चालकांमध्ये कोणतेही नियोजन नसल्याने प्रवासी घेण्यावरून रिक्षा चालकांमध्येही वाद होतानाचे चित्र येथे नेहमीचे आहे. काही वेळेस शाब्दिक भांडणे हातापायावरही येत आहेत.
खासगी वाहनांतून प्रवासी वाहतूक
प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी वाहनांची आरटीओकडे तशी नोंद करावी लागते. तशी परवानगी मिळाल्यावर पिवळ्या नंबर प्लेटवर क्रमांक दिला जातो. तर वैयक्तिक वाहनांसाठी पांढरी नंबर प्लेट असते. अशा वाहनांतून वैयक्तिक खासगी वाहनांतूनही प्रवासी वाहतूक करण्यात येताना दिसते.
नागरिकांची अपेक्षा
बीआरटी टर्मिनलजवळील तळ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत रिक्षा आणि खासगी प्रवासी वाहनांसाठी जागा उपलब्ध करणे
सर्व खासगी प्रवासी वाहने आणि रिक्षा एका ओळीत थांबतील असे नियोजन करणे
फक्त नोंदणीकृत आणि परवानाधारक वाहने लागतील याचे नियोजन करणे
खासगी प्रवासी वाहनचालक आणि रिक्षा चालक आदीं संघटनांमध्ये समन्वय साधणे
भोसरी बीआरटी टर्मिनलजवळ रिक्षा चालकांना शिस्त लावण्याची मोहीम सुरू करण्यात येईल. वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरणाऱ्या रिक्षा चालकांवरही कारवाई करण्यात येईल. बीआरटी मार्गात थांबणाऱ्या रिक्षांसह खासगी वाहनांवरही कारवाई करण्यात येईल.
- दीपक साळुंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (वाहतूक), भोसरी
भोसरी बीआरटी टर्मिनल थांब्याजवळील रस्त्यावर रिक्षा आणि खासगी प्रवासी वाहने थांबतात. त्यामुळे चौकात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. खासगी प्रवासी रिक्षा एकाच लेनमध्ये थांबल्या पाहिजेत.
- संपत थोरवे, वाहन चालक
