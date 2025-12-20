पक्षांमध्ये उदंड झाले इच्छुक

भोसरी, ता. २० ः भोसरी परिसरातील प्रभागात निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी प्रचारास सुरूवात केली आहे. मात्र, एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे चिन्ह घेऊन एकाच प्रभागात प्रचार करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या चारपेक्षा अधिक असल्याने त्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार कोण याबद्दल मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे उमेदवार सरसावले असून, प्रभागात जोरदार प्रचारास त्यांच्याद्वारे सुरूवात झाली आहे. महापालिकेच्या १२८ जागांसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या काही शेकड्यांवर पोचली आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळविण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षातील इच्छुकांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. उमेदवारी मिळविण्यासाठी सर्व प्रकारचा पाठपुरावा इच्छुक उमेदवारांद्वारे त्या-त्या पक्षाच्या राजकीय नेत्यांकडे सुरू केला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षांद्वारे अधिकृत उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागात दोन पुरुष आणि दोन महिला उमेदवारांसाठी जागा आरक्षीत आहेत. मात्र एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे चिन्ह घेऊन एकाच प्रभागात चार पुरुष तर काही प्रभागात तीन-चार महिला उमेदवार मतदारांपर्यंत पोचत आहेत. त्यामुळे एकाच प्रभागात त्या पक्षाचे सहा-सात उमेदवार मतदारांपर्यंत पोचत प्रचार करत आहेत. त्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार कोण याबद्दलही मतदारांत चर्चा निर्माण झाली आहे.
या राजकीय पक्षांकडे प्रत्येक प्रभागात असलेल्या अधिक इच्छुक उमेदवारांमुळे अधिकृत उमेदवारी जाहीर केल्यास पक्षांमध्ये होणारी बंडखोरी रोखणे हे त्या पक्षातील नेत्यांपुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे. मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाल्यास अधिकृत उमेदवारालाही याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे पक्षातील बंडखोरी थांबविण्यासाठीच राजकीय पक्षांद्वारे घाईने अधिकृत उमेदवारी जाहीर करण्यास विलंब करत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांद्वारे बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी नेतृत्त्वाद्वारे कोणती रणनीती अवलंबिली जाते याकडे पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांचेही लक्ष राहणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी बुधवारपासून (ता.२३) इच्छुकांना निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार आहे. ही प्रक्रिया ३० डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या आठ दिवसांत राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारीसाठीचा एबी अर्ज मिळविण्यात कोण यशस्वी होतो हे स्पष्ट होणार आहे. सध्या तरी प्रभागातील या मोठ्या राजकीय पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविषयी उत्सुकता कायम आहे.
२०१७ सारखे धक्का तंत्र वापरणार का?
समाजमाध्यमावर एकाच प्रभागात एकाच पक्षाचे चिन्ह घेऊन प्रचार करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या ही प्रभागात त्या पक्षाचे चिन्ह घेऊन प्रभागात प्रत्यक्ष प्रचार करणाऱ्या इच्छुकांपेक्षा जास्त आहे. समाजमाध्यमावर एकाच पक्षाचे चिन्ह घेऊन एकाच प्रभागासाठी दहा ते पंधरा इच्छुकांद्वारे पोस्ट व्हायरल केल्या जात आहेत. त्यामुळे यापैकी कोणाला उमेदवारी मिळणार याविषयी मतदारांत उत्सुकता आहे. २०१७ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत या मोठ्या राजकीय पक्षाने प्रभागात सुरूवातीला अधिकृत उमेदवार जाहीर करत त्यांचा प्रचारही केला होता. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरताना वेगळ्याच इच्छुकाला एबी अर्ज देत इच्छुक उमेदवारांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. यावर्षी याची कोणत्या प्रभागात पुनर्वावृत्ती होते का याची उत्सुकताही नागरिकांत आहे.