भोसरीत पथनाट्याद्वारे मतदार जागृती
भोसरी, ता. ७ ः महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता मतदान करण्याचे आवाहन पथनाट्याद्वारे नागरिकांना भोसरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आयोजन महापालिकेद्वारे शहर परिसरात विविध ठिकाणी करण्यात येत आहे.
महापालिका निवडणुकीत मतांचा टक्का वाढविण्यासाठी शहरात मतदारांमध्ये जागृतीचे कार्यक्रम राबविले जात आहेत. गीतांच्या माध्यमातून पोलिसांच्या कार्याविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंगळवारी (ता. ६) भोसरीतील पीएमटी चौक आणि कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहाजवळ घेण्यात आलेल्या पथनाट्यास नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय उलफे यांनी केले. पथनाट्यातील गीतांचे नृत्य दिग्दर्शन पंकज सोनी यांनी केले. ईशा धैवर, रुतुजा खामकर, संचिता कांबळे, भूमी पलांडे, संचित काळे, अद्विका राय, त्रिथा पाटील, काव्या पाटील, परिनिती कांबळे, वैष्णवी खंडागळे, स्वरा प्रभुणे आदींनी पथनाट्यात सहभाग घेतला.
