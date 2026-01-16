भोसरी, दिघी, इंद्रायणीनगर परिसरात जल्लोष
भोसरी, ता. १६ : भोसरी, दिघी, इंद्रायणीनगर परिसरात विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी, भंडारा गुलालाची उधळण करत परिसरात विजयी फेरी काढत जल्लोष केला.
भोसरीतील प्रभाग क्रमांक ३, ४, ५ व ७ च्या निवडणुकीची मतमोजणी भोसरी गावठाणातील बापुजी बुवा चौकातील कबड्डी प्रशिक्षण केंद्रात घेण्यात आली. सकाळपासून या चौकात निकाल ऐकण्यासाठी नागरिक आणि पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. तर प्रभाग क्रमांक २, ६, ८ आणि ९ ची मतमोजणी भोसरीतील इंद्रायणीनगरातील संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुलात घेण्यात आली. येथील निकाल ऐकण्यासाठी नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी प्रा. रामकृष्ण मोरे कमान आणि परिसरात गर्दी केली होती.
दुपारी दोननंतर उमेदवारांच्या विजयाची खात्री झाल्यावर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करण्यास सुरूवात केली. निवडीचे पत्र स्वीकारण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात विजयाच्या जयघोषांसह भंडारा, गुलाल उधळत दाखल होत होते. विजयी उमेदवारांनी प्रभागातही विजयी मिरवणूक काढत जल्लोष केला. भोसरीतील काही उमेदवारांच्या तरुण कार्यकर्त्यांनी दुचाकी रॅली काढत पक्षाचा झेंडा फडकावत जयघोष करत फेऱ्या काढल्या. बुलेट आणि इतर वाहनांच्या आवाजाने परिसर व्यापला होता. मिरवणुकीत हलगी व ढोलताशा वाजविणाऱ्या तिघांना नियमभंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी काही वेळासाठी बसवून ठेवले. नंतर समज देऊन सोडून दिले. काही उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी पिवळ्या, भगव्या, गुलाबी रंगांची उधळण केल्याने परिसर रंगीबेरंगी झला होता. विजय उमेदवारांनी विजयी फेऱ्या काढण्यास सुरुवात केल्यानंतर भोसरी गावठाणातील बापूजी बुवा चौकात भाजप आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्ते एकत्र आले. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांनी विजयाचा जयघोष करत विजय मिरवणूक पुढे नेली. भोसरीतील पीएमटी चौकात कार्यकर्ते विजय मिरवणूक घेऊन येत असल्याने येथे पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.