साईटपट्ट्या न भरल्याने अपघाताचा धोका
भोसरी, ता. २ ः येथील आळंदी रस्त्यावर बनाचा ओढा ते फुगे वस्ती दरम्यानच्या रस्त्याच्या साइडपट्ट्या न भरल्याने हा रस्ता वाहन चालकांसाठी धोकादायक झाला आहे. त्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. या रस्त्याच्या साइडपट्ट्या तातडीने भरण्याची मागणी वाहन चालकांमधून होत आहे.
भोसरीवरून दिघी, वडमुखवाडी, आळंदी, चऱ्होली, बोपखेल, विश्रांतवाडी, येरवडा, पुणे आदी परिसरात ये-जा करण्यासाठी भोसरीतील आळंदी रस्ता हा प्रमुख मार्ग आहे. या रस्त्यावर अगोदरच वेगवेगळ्या प्रकारची अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने फेरीवाले, हातगाडीवाले यांच्यासह दुकानदारांचाही समावेश आहे.
त्यामुळे या रस्त्यावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. तसेच अनेकदा वाहतूक कोंडीही होत असते. अतिक्रमणांमुळे रस्ता अरुंद झाला असताना रस्त्याच्या काही भागांतील साइडपट्ट्या धोकादायक ठरत आहेत.
त्या न भरल्याने रस्त्याच्याकडेला काही ठिकाणी एक ते दीड फुटाची चर पडली आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांसाठी धोकादायक झाला आहे. या रस्त्याची साइडपट्टी तातडीने भरण्याची मागणी वाहनचालकांमधून होत आहे.
आळंदी रस्त्यावरील बनाच्या ओढ्याजवळील रस्त्याच्या डांबरीकरणावेळी साइडपट्ट्या भरण्यास जागा मालकांद्वारे विरोध करण्यात आला होता. मात्र, पुन्हा या रस्त्याची पाहणी करून त्या भरण्यात येतील.
- शिवराज वाडकर, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य विभाग), इ क्षेत्रीय कार्यालय
बनाच्या ओढ्याजवळ रस्त्याच्याकडेला मोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाल्यावर काही वाहन चालक रस्त्याच्या खाली उतरतात. त्यावेळेस रस्त्याजवळील चरीमध्ये वाहन अडकते. साइडपट्ट्या न भरल्यामुळे वाहने घसरत आहेत. अपघातात वाहन चालक जखमी झाले आहेत.
- बबन शिंदे, वाहन चालक
