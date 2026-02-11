पीएमपी बसला प्रवाशांचा धक्का दे धक्का...
पिंपरी-चिंचवड

पीएमपी बसला प्रवाशांचा धक्का दे धक्का...

Published on

चिंचवड स्टेशन, ता.११ ः चिंचवड स्टेशन येथील एका खासगी रुग्णालयासमोरील रस्त्यावर पीएमपी बस सकाळी सातच्या सुमारास अचानक बंद पडल्याने बसच्या मागे वाहनांच्या रांगा लागल्या. प्रवाशांनी धक्का मारुनही बस चालू न झाल्याने ती अखेर क्रेनच्या साहाय्याने बाजूला करण्यात आली.
मोहननगर आणि काळभोरनगर परिसरात आठ ते दहा छोट्या- मोठ्या शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. सकाळी शाळेत जाणारी मुले, त्यांना दुचाकीवरून सोडणारे पालक, स्कूल बस, स्कूल व्हॅनची या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. तसेच सकाळी कार्यालयाला जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्याही जास्त आहे. निगडीकडून पिंपरीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे महामार्ग अरुंद झाला आहे. त्यात, मधोमध ही बस बंद पडल्याने सर्व वाहन चालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. नागरिकांनी स्वतःहून वाहने उलट्या दिशेने वळवून आतल्या ग्रेड सेपरेटरच्या रस्त्याने पुढे नेली.

आगाराची मदतही व्यर्थ
बसचे मागील चाक अचानक जाम झाल्यामुळे ही बस जागेवर उभी राहिली असेल, बस चालकाने सांगितले. बस वाहकाने प्रवाशांना उतरवून धक्का मारून बस बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे इलेक्ट्रिक वाहन असल्याने कॉम्प्रेसर बंद पडून चाक जाम झाले आणि बस जागीच उभी राहिली. या प्रयत्नानंतर निगडी आगाराकडून मदत मागविण्यात आली. दुपारी बारा वाजेपर्यंत बस दुरुस्त न झाल्याने खासगी क्रेनच्या साहाय्याने ती बाजूला करण्यात आली.

आम्ही बस बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु उजव्या बाजूचे मागील चाक जाम असल्याने तिला बाजूला घेता आली नाही. बसच्यामागे काही अंतरावर आम्ही बॅरिकेड्स लावले. मात्र, नागरिकांनी ते काढून बाजूला सरकविले. त्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. वाहतूक पोलिस आल्यानंतर वाहतूक वळविण्यात आली.
- शिवदास कंठाळे, पीएमपी बस वाहक