मोहननगर परिसरातील रहिवाशांची उडाली झोप
चिंचवड, ता.२१ ः गेल्या दोन महिन्यांपासून मोहननगर, दत्तनगर, विद्यानगर, महात्मा फुलेनगर आदी परिसरातील नागरिक वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. विशेषत: रात्रीच्यावेळी वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला असून नागरिकांची झोप उडाली आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वजण हैराण झाले आहेत.
स्थानिक रहिवासी शिवाजी कदम म्हणाले,‘‘मोहननगर परिसरात गेल्या दोन महिन्यांपासून वारंवार वीज जात आहे. जास्त करून रात्रीच्यावेळी विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना डास चावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे रात्रीची झोप मिळत नाही. जमिनीखालच्या सर्व विद्युत वाहिन्यांना फक्त जोड मारण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे या वाहिन्यांमध्ये वारंवार स्फोट होत आहेत.’’
रहिवासी महेश पंडित म्हणाले,‘‘हा परिसर खूप मोठा असल्याने तसेच हा भाग भोसरीला नव्याने जोडल्यामुळे कर्मचारी, वाहने, शिडी यांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे कर्मचारी देखील वेळेवर पोहोचत नाहीत तसेच लघुदाब वाहिन्या तसेच फिडर बॉक्स यांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. नव्याने विद्युत वाहिन्या टाकणे आवश्यक आहे. महावितरणकडून ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.’’
आपण डी.पी.डी.सी अंतर्गत रामनगर, काळभोरनगर, मोहननगर, दत्तनगर येथे पाच नव्या ट्रान्सफॉर्मरची कामे नुकतीच केली आहेत. पुढे प्रस्तावित कामांमध्ये जेथे लघुदाब वाहिनी दुरुस्ती किंवा नवीन टाकण्यासंबंधी अडचणी आहेत, त्याठिकाणी देखील कामे केली जाणार आहेत. नागरिकांनी आपल्या तक्रारी व्हॉट्सअपद्वारे कळवाव्यात.
- अतुल देवकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, भोसरी
