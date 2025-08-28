रुग्णवाहिका सेवा चिंचवडमध्ये सुरू
चिंचवड, ता. २८ ः सुदर्शन मित्र मंडळ आणि रोहित गोलांडे सोशल वेल्फेअर सुदर्शननगर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून गणेश चतुर्थीला रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण करण्यात आले.
ही रुग्णवाहिका समाजासाठी समर्पित करण्यात आली असून, गरजूंना वेळेत आणि मोफत आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी ती सुरू करण्यात आली आहे. अपघात, आजारपण अशा आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत दवाखान्यात पोहोचवण्यासाठी ही रुग्णवाहिका उपयुक्त ठरेल. या उपक्रमाबद्दल परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने हा मोठा मदतीचा हात ठरणार आहे. लोकार्पण प्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष रोहित दिलीप गोलांडे म्हणाले, ‘‘समाजसेवा हेच आमचे ध्येय आहे. ही रुग्णवाहिका नेहमी गरजूंना मोफत उपलब्ध राहील.’’ कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिक, स्थानिक रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

