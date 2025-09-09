भोईर उड्डाणपुलाजवळ कोंडी
चिंचवड, ता.९ ः येथील सोपानराव भोईर उड्डाणपूल परिसरात सोमवारी सायंकाळी ७ ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली. दळवीनगर ते आकुर्डी खंडोबा मंदिर चौक, जय गणेश व्हिजन समोरील रस्ता साधारण एक ते दीड तास संपूर्णपणे ठप्प झाला. पुलाखालून मोठ्या बस व अवजड वाहने वळण घेत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. चारचाकी, दुचाकी तसेच सार्वजनिक वाहतूक वाहने देखील अडकून पडली.
रात्रीच्यावेळी कामावरून घरी परतणारे नोकरदार, कंपनीच्या बस, शालेय वाहने तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या त्रासाला सामोरे गेले. आकुर्डी चौक सिग्नलपासून उड्डाणपुलापर्यंत दोन्ही बाजूला गाड्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्या.
दरम्यान, वाहतूक पोलिस व पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जवळपास दोन तासांनी अखेर वाहनचालकांना कोंडीमधून सुटका झाली.
CWD25A02004
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.