चिंचवडगाव, स्टेशन परिसराला तासाभराच्या पावसाने झोडपले
चिंचवड, ता. १४ ः गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांच्या उघडिपीनंतर अवघ्या एका तासाभराच्या पावसाने चिंचवड परिसराला अक्षरशः झोडपले. चिंचवडगावासह दळवीनगर, आकुर्डी, थरमॅक्स चौक, केएसबी चौक, चिंचवड स्टेशन आदी परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. दुपारी १२.३० ते १.३० पर्यंत हा पाऊस झाला.
चिंचवड स्टेशन परिसरात गटारे व वाहिन्या तुंबल्याने चिखलमिश्रित पाणी रस्त्यावर आले. मागील काही दिवसांपासून वारंवार पावसाळी चेंबर तुंबण्याचा घडत असून प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. दळवीनगर पुलाजवळील चौकात साचलेल्या पाण्यामुळे लहान मुले, महिला वर्ग व ज्येष्ठ नागरिकांना कॉलनीत जाण्यासाठी अक्षरशः जीव मुठीत धरावा लागला.
क्षणचित्रे...
- वाहनचालकांना पाण्यातून मार्ग काढताना प्रचंड कसरत करावी लागली
- चारचाकी चालकांना वायपर चालू असून देखील समोरचे काहीच दिसत नव्हते
- रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी
- रिक्षा, बस, दुचाकी व चारचाकी वाहने पाण्यात अडकली
- काही दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना, व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त
- रविवारच्या सुट्टीमुळे घराबाहेर निघालेले सर्व नागरिकांना पाऊस, मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना
