भोईरनगर चौकात खड्ड्यांचे ‘जाळे’
चिंचवड, ता.१७ ः भोईरनगर - दळवीनगर चौकातील रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच दयनीय होत असून सध्या चौक अक्षरशः खड्ड्यांच्या जाळ्यात परावर्तित झाला आहे. त्याने दुचाकीस्वार, महिला प्रवासी, शाळकरी मुलांच्या बस व रिक्षांना दररोज धोकादायकपणे प्रवास करावा लागत आहे.
गेल्या वर्षभरात सोपानराव भोईर उड्डाणपुलासमोर जलवाहिन्यांना वारंवार गळती लागल्याने सहा ते सात वेळा खोदकाम करण्यात आले. मात्र, योग्य दुरुस्ती न झाल्याने तसेच खड्डे न बुजवल्याने चौकाची अवस्था बिकट झाली आहे. मोठ्या जलवाहिन्या उघड्या पडून अवजड वाहनांची सतत ये-जा चालू आहे. त्यामुळे जलवाहिनी फुटणे आणि व्हॉल्व तुटणे यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात असून वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. परिसरात पाणीटंचाईची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. खोदकामानंतर केवळ मुरूम-माती टाकून काम थांबवले जाते. पावसात हे खड्डे पुन्हा दुप्पट मोठे होतात. ‘काम आज करू, उद्या करू’, अशा उत्तरांनी नागरिक संतप्त झाले आहेत.
भोईरनगर चौकातील खड्डे बुजवून रस्ता पूर्ववत करावा. जलवाहिनीच्या गळतीमुळे वारंवार खोदकाम होत असते. तरी त्या वाहिन्या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला हालवून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.
- सुनील पाटील, स्थानिक रहिवासी
या ठिकाणची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवली जाईल. त्यासंबंधी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- वैशाली ननावरे, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य),‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालय
पाण्याच्या वाहिनी गळती संदर्भात खोदलेले खड्डे तत्काळ संबंधिताना सांगून भरून घेतले जातील.
- प्रवीण धुमाळ, उपअभियंता (स्थापत्य), पाणीपुरवठा, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
