लोखंडी कठडा तुटल्याने अपघाताचा धोका
चिंचवड, ता.१८ ः लोकमान्य हॉस्पिटलपासून महावीर चौकाकडे जाणाऱ्या मुख्य चौकामध्ये डाव्या बाजूला बसवलेला लोखंडी संरक्षणात्मक कठडा तुटून पदपथावर पडला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नेहमीच असणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीत नागरिकांना सुरक्षितपणे चालणे कठीण झाले आहे.
पदपथावर तुटलेला कठडा अडथळा ठरत असल्याने रात्रीच्यावेळी त्याचे लोखंडी टोक पायाला लागून अपघात होण्याची शक्यता आहे. तसेच पादचाऱ्यांना खाली उतरून मुख्य रस्त्यावरून जावे लागत आहे. या भागात वाहतुकीची मोठी वर्दळ असल्याने वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. चौकात विद्यार्थ्यांच्या शिकवण्या जास्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. संबंधित विभागाने तुटलेला लोखंडी कठडा दुरुस्त करून पदपथ पुन्हा चालण्यायोग्य करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
