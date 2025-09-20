वाहतूक कोंडी गैरसोयीची नाही; तर जीवघेणीही
चिंचवड, ता. २० ः वाल्हेकरवाडी येथील गुरुद्वारा चौक परिसरात बेशिस्त पार्किंगमुळे रुग्णवाहिका तसेच इतर आपत्कालीन वाहने देखील अडकत आहेत. हा प्रश्न आता केवळ गैरसोयीचा नाही; तर जीवघेणाही ठरु लागला आहे. बेशिस्त पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नानक-साई सेवा ट्रस्टने केली आहे.
गुरुद्वारा चौक अतिशय महत्त्वाचा आहे. बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, मोनी बाबा आश्रम रस्ता येथून सर्व वाहने एकत्र येऊन पुढे धर्मराज बाबा रस्त्यामध्ये जोडली जातात. त्यामुळे वाहतुकीवर ताण येऊन तेथे वाहतूक कोंडी होत आहे. गुरुद्वारा रोड परिसरात खासगी महाविद्यालय असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पीजी व हॉस्टेल्स आहेत. येथे राहणारे विद्यार्थी सकाळी आपली दुचाकी व चारचाकी वाहने ‘नो पार्किंग’ झोनमध्ये उभी करून इतरत्र जातात. परिणामी, पूर्ण रस्ता व्यापला जातो आणि दिवसभर वाहतूक कोंडी होते. स्थानिक रहिवासी तसेच व्यावसायिक दुकानदारांना याचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच अचानक सेवा देणारी रुग्णवाहिका, अग्निशमन बंब, वैद्यकीय सेवा मिळविण्यासाठी जाणारे नागरिक यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जीवितहानीची शक्यताही निर्माण होत आहे.
मागण्या काय ?
- वाहतूक व्यवस्थापनात कठोर पावले उचलावीत
- नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे
- पर्यायी पार्किंगची सोय उपलब्ध करून द्यावी
- नियमितपणे दोन वाहतूक पोलिसांची गस्त ठेवावी
‘‘गुरुद्वारा रस्त्यावर चुकीचे पार्किंग झाल्याने रुग्णवाहिका तसेच इतर आपत्कालीन वाहने देखील अडकतात. हा प्रश्न आता केवळ गैरसोयीचा नाही; तर जीवघेणाही ठरत आहे. त्यामुळे वाहतूक विभागाने तातडीने याकडे लक्ष देऊन सायंकाळी एक ते दोन वाहतूक पोलिस याठिकाणी नेमावेत. जेणेकरून वाहतुकीचे नियमन होईल. येथील रहिवासी तसेच दुकानदार नागरिक यांना यापासून दिलासा मिळेल.
- कमलजीत सिंग, रहिवासी, गुरुद्वारा परिसर
गुरुद्वारा परिसरातील वाहतूक समस्येबद्दल आमच्या विभागाचे अधिकारी तेथील पाहणी करतील. त्यानंतर त्यावर कठोर निर्णय घेण्यात येईल. जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही"
- विवेक पाटील, उपायुक्त (वाहतूक), पिंपरी चिंचवड
