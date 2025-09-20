नवरात्रोत्सवात डीजे, लेझरचा वापर टाळा ः बांगर
चिंचवड, ता.२० ः ‘‘देवीच्या मूर्तीचे पावित्र्य राखावे, मिरवणुकांमध्ये शिस्त ठेवा. डीजे व लेझर लाईटचा वापर टाळा. दांडिया व गरब्यांच्या कार्यक्रमांवेळी महिलांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घ्या, अशा सूचना चिंचवड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंकुश बांगर यांनी दिल्या.
नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चिंचवड पोलिस ठाण्यात शांतता समिती व सार्वजनिक नवरात्र मंडळांची बैठक पार पडली. या बैठकीत बांगर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना नवरात्रोत्सव शांततेत व सुरक्षित वातावरणात साजरा करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या. शांतता समितीचे सदस्य धनंजय कुलकर्णी, सुभाष मालुसरे, सतीश भारती यांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. गुरुद्वाराचे कमलजीत सिंग, रफिक बागवान, विकास कांबळे, मधुकर साठे, चिंचवड गावठाणातील राकेश सायकर, प्रकाश मिर्झापुरे, तानाजीनगरचे उदय वाडेकर व वाल्हेकरवाडीतील वसंत ढवळे व इतरही सदस्यांनी उत्सवाच्या काळात पोलिस प्रशासनास सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. मंडपात येण्या-जाण्यासाठी स्वतंत्र व सोयीस्कर मार्ग असावेत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था करावी तसेच स्वयंसेवकांची योग्य नेमणूक करावी, अशा सूचना पोलिस प्रशासनाने दिल्या. सागर आढारी, संतोष उभे यांनी आयोजन केले.
‘‘नवरात्र उत्सवाच्या काळात मंडळांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दक्ष राहावे. महिलांची सुरक्षा आणि नागरिकांचा सहभाग यावर विशेष भर देऊन उत्सव आनंदात पार पाडावा.
- अंकुश बांगर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चिंचवड पोलिस ठाणे
