उघड्यावरील वाहिनी धोकादायक
चिंचवड, ता.२५ ः चिंचवड स्टेशन ते मोहननगर रस्त्यावरील पथदिव्याच्या खांबाजवळील वाहिनी उघड्यावर पडल्याने पादचाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. संबंधित वाहिनी ही विद्युत पथदिव्याची आहे की सीसीटीव्ही यंत्रणेची हे स्पष्ट नसले तरी ती रस्त्याच्या कडेला पूर्णपणे उघड्यावर आहे.
या परिसरामध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची वर्दळ असते. तसेच या रस्त्याने एमआयडीसीमध्ये काम करणारा कामगार वर्ग नेहमी या रस्त्याचा वापर करत असतो. मात्र, खांबाजवळील विखुरलेल्या केबल्समुळे अनेक वेळा कामगारांचे तसेच पादचाऱ्यांचे पाय त्यात अडकण्याची शक्यता असून गंभीर अपघात होऊ शकतात. याबाबत नागरिकांनी संबंधित विद्युत विभाग तसेच महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. उघड्या वाहिन्या तातडीने जमिनीखाली टाकाव्यात किंवा योग्य प्रकारे सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी, अशी मागणी होत आहे.
