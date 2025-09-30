राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे चिंचवडमध्ये शस्त्रपूजन सोहळा
चिंचवड, ता.३० ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चिंचवड पश्चिम नगर (चिंचवड गट) तर्फे विजयादशमी उत्सव व शस्त्रपूजन सोहळा रविवारी (ता.२८) उत्साहात झाला.
चिंचवडगावामधील महाराणा प्रताप गोशाळा, पुनरुत्थान गुरूकुलम येथे वरील कार्यक्रम झाला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, चिंचवड गट संघचालक प्रताप जाधव, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते ऋषिकेश अरणकल्ले हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. प्रमुख वक्ते म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत घोष विभाग प्रमुख सुहास महाजन यांनी मार्गदर्शन केले.
महाजन म्हणाले,‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाती-पाती विरहित संपूर्ण हिंदू समाजाचे संघटन करतो. शाखेद्वारे व्यक्तिमत्त्व विकसित होत असून चारित्र्यवान स्वयंसेवक राष्ट्रसेवेसाठी तत्पर असतो. शताब्दी वर्षात संघाचे कार्य पंच परिवर्तनावर आधारित असेल. त्यात स्वबोध, नागरी कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षण आणि सामाजिक समरसता या विषयांवर अधिक कार्य होईल.’’
या कार्यक्रमात प्रौढ, तरुण व बाल स्वयंसेवकांनी विविध प्रात्यक्षिके सादर केली. घोषपथकाने सादर केलेले आकर्षक घोष प्रात्यक्षिक विशेष ठरले. या कार्यक्रमाला एकूण ३०२ स्वयंसेवक व १२० नागरिक उपस्थित होते.
