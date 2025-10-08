महावितरणमध्ये चुकीच्या पुनर्रचनेविरोधात अधिकारी–कर्मचारी आक्रमक; संयुक्त कृती समितीतर्फे महाराष्ट्रभर ९ ते १२ ऑक्टोबर संपाची हाक...
चिंचवड, ता.८ ः महावितरण कंपनीमधील नियोजित पुनर्रचनेविरोधात राज्यभरातील अधिकारी, अभियंते आणि कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. त्याच्या निषेधार्थ संयुक्त कृती समितीच्यावतीने बुधवार (ता.८) रात्री १२ वाजेपासून पुढील तीन दिवस आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
चिंचवडसह पिंपरी विभागात देखील दोन दिवसापूर्वी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात सर्व अधिकारी-कर्मचारी एकत्र येत आंदोलन केले. या आंदोलनात महिला कर्मचारी, अभियंते तसेच इतर विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. त्यानंतर, पुण्यातील मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर संपूर्ण झोनची द्वार सभादेखील झाली. चुकीच्या व अव्यवहार्य पद्धतीने करण्यात आलेली पुनर्रचना त्वरित मागे घ्यावी, असा इशारा संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. तसेच प्रशासनाने मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. या पुनर्रचनेमुळे कार्यप्रणालीतील समन्वय बिघडून कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येणार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
संयुक्त कृती समितीच्या आवाहनानुसार संपूर्ण राज्यभर ९ ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत पुण्यातील रास्ता पेठेत आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दरम्यान अधिकारी, कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार असून प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
वीजपुरवठ्यावर परिणाम ?
महावितरण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे वीजपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंदोलन असूनही ग्राहक सेवांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी समितीने संयमाने भूमिका घेतली असून प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सकारात्मक दृष्टीने विचारात घ्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
