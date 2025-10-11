चिंचवड परिसरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग
चिंचवड, ता.११ ः प्रेमलोक पार्क, इंदिरानगर व दळवीनगर परिसरात पुन्हा एकदा कचरा आणि पालापाचोळ्याचा ढीग साचला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कचरा उचलला न गेल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे. कचरा वेचक वाहन नियमितपणे येत नसल्याने नागरिक प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करत आहेत.
महापालिकेतील आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य सहाय्यक आणि मुकादम या पदांवरील अधिकाऱ्यांकडे स्वच्छता, आरोग्य राखण्याची जबाबदारी असते. आरोग्य निरीक्षक स्वच्छतेचे रोज निरीक्षण व तक्रारींचे निराकरण करतात; आरोग्य सहाय्यक सफाई कर्मचारी व वाहनचालकांचे समन्वय पाहतात; तर मुकादम प्रत्यक्ष क्षेत्रात कामगारांचे पर्यवेक्षण करतात. परंतु, या तिघांचा समन्वय नसल्यामुळे कचरा नियमित उचलला जात नाही व त्यामुळे ठेकेदारही कामात ढिलाई करतात.
प्रेमलोक पार्क येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यानासमोर तसेच नाल्यालगत कचऱ्याचे ढीग आठवडाभर तसेच पडून असून डेंगी व हिवताप यासारख्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक या परिस्थितीमुळे त्रस्त आहेत.
वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी आणि महापालिकेकडे तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्यांना रोजची जबाबदारी देऊन काम करून घेऊन परिसरातील स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
