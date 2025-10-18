चिंचवडमधील गोशाळेत वसुबारस उत्साहात
चिंचवड, ता.१८ ः दिवाळीचा पहिला दिवस गोवत्स पूजन अर्थात वसुबारस. त्यानिमित्त चिंचवड येथील केंद्राई गोशाळेत अनेक नागरिकांनी गोमातेचे पूजन केले. तसेच यंदाही गोसेवेतील गो रक्षक, देशी गोवंश सांभाळणाऱ्या गोपाळ आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान सोहळा यावेळी झाला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हेमंत हरहरे, पुणे विभाग कार्यवाह मुकुंद कुलकर्णी, जेजुरी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिल सौंदाडे, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांत सहमंत्री नितीन वाटकर यांच्या हस्ते सुवर्णभूमी गोशाळेचे प्रमुख अरुण डोंबे, बजरंग दलाचे गोरक्षक महेश गायकवाड आणि आकाश पारडे यांना ‘शिवछत्रपती गोसंवर्धन पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. केंद्राई गोशाळेचे संस्थापक अध्यक्ष धनंजय गावडे यांनी संयोजन केले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या स्वरूपात मंगलमूर्ती मोरया ग्रुपतर्फे शंभर महिलांनी विष्णू सहस्रनाम पठण केले; तर इस्कॉन रावेत मंदिराच्या भक्तांनी सुंदर सत्संग आणि भक्तिगीतांचा कार्यक्रम सादर केला.
CWD25A02286
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.