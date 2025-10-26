‘दुर्गपाईक’ व ‘क्रांतीपाईक’ पुरस्कार सोहळा उत्साहात
चिंचवड, ता. २६ ः दुर्ग अभ्यास, संवर्धन आणि देशभक्तीच्या कार्यात योगदान देणारे दुर्गमहर्षी प्रमोद मांडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ गड किल्ले सेवा संस्था, महाराष्ट्र तर्फे ‘दुर्गमहर्षी प्रमोद मांडे दुर्गपाईक’ आणि ‘क्रांतीपाईक’ पुरस्कार वितरण सोहळा दिघी येथे पार पडला. हे पुरस्कार वितरणाचे आठवे वर्ष होते.
ज्येष्ठ दुर्गअभ्यासक व मराठ्यांची धारातीर्थे शोधणारे प्रवीणचंद्र भोसले यांना ‘दुर्गपाईक पुरस्कार’ तर आदिवासी क्रांतिकारकांच्या इतिहासाचा शोध घेणारे प्रा. डॉ. विलास गवारी यांना ‘क्रांतीपाईक पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले. इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, दत्तात्रेय गायकवाड व नीलेश गावडे आदींच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
तीन हजार ५०० हून अधिक गडकिल्ल्यांना भेट देऊन अज्ञात इतिहास उजेडात आणणारे मांडे हे ‘दुर्गसंस्कृतीचे महर्षी’ असल्याचे यावेळी वक्त्यांनी नमूद केले. भोसले यांनी हा सन्मान त्यांच्या कार्याची प्रेरणा असल्याचे सांगितले. गवारी यांनी मांडे यांच्या कार्यातूनच दुर्गभक्तीची दिशा मिळाल्याचे प्रतिपादन केले. प्रास्ताविक इतिहास अभ्यासक केतन पुरी यांनी केले. सूत्रसंचालन संतोष घुले यांनी तर आभार प्रदर्शन उदय गायकवाड यांनी केले.
गड किल्ले सेवा संस्था, भटकंती कट्टा, महाराष्ट्र अविरत श्रमदान संस्था आणि उदय गायकवाड युवा मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम यशस्वी पार पडला. या प्रसंगी पुणे जिल्हा मनपा सहाय्यक आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, नवजीवन शिक्षण संस्थेचे विनायक वाळके, अभिषेक कुंभार, भूषण शिंदे, श्रीहरी तापकीर, ब. ही. चिंचवडे, प्राचार्य विनोद वाळके, जितेंद्र माळी, जयवंत फाळके आदींसह इतर उपस्थित होते.
