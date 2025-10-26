चिंचवड स्टेशनकडे जाणाऱ्या पदपथाची दुरवस्था
चिंचवड, ता.२६ ः लोकमान्य हॉस्पिटल ते महावीर चौक चिंचवड स्टेशन कडे जाणाऱ्या डाव्या बाजूच्या पदपथाची दुरवस्था झाली आहे. या पदपथावरील पेव्हिंग ब्लॉक उखडलेले असून अनेक ठिकाणी दगड व राडारोडा पडलेला आहे.
तसेच हा पदपथ झाडांच्या फांद्या आणि गवताने झाकला गेला असून, चालताना पादचाऱ्यांना फांद्या बाजूला करून चालावे लागते. त्यामुळे पादचारी मुख्य रस्त्यावरून चालण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र, वाहनांची गर्दी असल्याने हा पर्यायसुद्धा धोकादायक ठरत आहे. महापालिकेच्या उद्यान व स्थापत्य विभागाने याची दखल घेऊन पदपथाची दुरुस्ती, झाडाच्या फांद्यांची छाटणी तसेच गवत काढून हा पदपथ चालण्यायोग्य करावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
