चिंचवड परिसरात छट पूजेचा उत्साह
चिंचवड, ता. २८ : चिंचवड आणि काळेवाडी परिसरात गंगा महाआरती आणि छटपूजेचा सोहळा पार पडला. याचे नियोजन पंकज मिश्रा, संतोष कुशवाह, रामपती मोर्य तसेच चिंचवड व काळेवाडी मंडळ यांच्या वतीने करण्यात आले होते.
उत्तर भारतीय समाजात छटपूजा हा पवित्र आणि पारंपरिक सोहळा मानला जातो. हा सण चार दिवस चालतो. या काळात महिला आपल्या मुलांच्या चांगल्या आरोग्य, दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. सायंकाळी मावळत्या तसेच सकाळी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण करतात. या निमित्ताने पवन नदीकाठी सजविलेल्या घाटांवर स्त्रिया पारंपरिक वेशभूषेत पूजा साहित्य, फळे, ऊस, मिठाई घेऊन उपस्थित होत्या. पाण्यात उभे राहून सूर्यदेवतेची पूजा, आरती व अर्घ्य अर्पण करण्यात आले. विश्वकर्मा समाजाच्या वतीने राजेश विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा, सुंदर विश्वकर्मा, दुर्गेश विश्वकर्मा यांच्यासह समस्त उत्तर भारतीय समाजाने या सणाचे आयोजन मोठ्या श्रद्धेने केले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.