चिंचवड परिसरात अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई
पिंपरी-चिंचवड

चिंचवड परिसरात अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई

चिंचवड, ता. १ : चिंचवडगाव प्रेमलोक पार्क ते आकुर्डी तसेच चिंचवडगाव ते चिंचवड स्टेशन या परिसरात अनधिकृत जाहिराती, फ्लेक्स हटविण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. यात प्रामुख्याने दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे फ्लेक्स, आकाशकंदील स्वरुपातील जाहिरातींचा समावेश आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स, पोस्टर्स आणि बॅनर्सवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नुकतेच दिले. यानंतर महापालिकेच्या कारवाईला वेग आला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक इच्छुक आणि माजी नगरसेवकांनी विनापरवाना फ्लेक्सबाजी सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. शिवाय, वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

